30 de marzo de 2026
TEMPORAL
Tormentas golpean el interior bonaerense: inundaciones, daños y alerta vigente
El temporal impactó con fuerza en ciudades del interior de la Provincia, donde hubo anegamientos y complicaciones en los servicios. Olavarría fue uno de los distritos más afectados, con colapso del drenaje, mientras el SMN mantiene alertas por nuevas tormentas intensas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias y tormentas fuertes para este lunes en al menos nueve provincias: Río Negro, Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja y Catamarca. El organismo advirtió que el mal tiempo persistirá en buena parte del centro del país, con fenómenos que podrían provocar daños y afectar actividades cotidianas.
En ese marco, se recomendó a la población mantenerse informada ante la posibilidad de tormentas intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.
El fin de semana dejó un anticipo del escenario. En la localidad santafesina de Bombal, un fenómeno similar a un tornado provocó destrozos significativos en cuestión de minutos. Se registraron daños estructurales en al menos seis viviendas y el intendente Carlos Gabbi confirmó la muerte de una persona, presuntamente a causa de un infarto tras el impacto del temporal.
Desde el cuerpo de bomberos, Guillermo Yadanza describió la magnitud del episodio: el viento arrancó techos y generó una situación crítica en pocos minutos. “Arrasó con todo”, resumió.
En paralelo, el Área Metropolitana de Buenos Aires atravesó una jornada con fuertes lluvias que derivaron en cortes de suministro eléctrico. Miles de usuarios de Edesur y Edenor quedaron sin servicio en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y el conurbano.
Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la cantidad de afectados creció con el correr de las horas. En Edesur, los usuarios sin luz pasaron de 3.822 a 4.693 hacia la noche, mientras que Edenor registró un aumento de 535 a 2.234 hogares afectados.
Entre las zonas más comprometidas se destacó Monte Grande, en Esteban Echevarría, con cerca de dos mil usuarios sin suministro. En el área de Edenor, Virrey del Pino, en La Matanza, concentró la mayor cantidad de cortes.
El impacto del temporal también se sintió en el interior bonaerense. Localidades como Azul, Bolívar, Rauch, Saladillo y Olavarría registraron lluvias intensas, en algunos casos acompañadas de granizo.
En Olavarría, la situación fue particularmente crítica durante la madrugada del domingo, cuando el sistema pluvial colapsó por la intensidad de las precipitaciones en un corto lapso. El agua anegó calles y esquinas, lo que llevó al municipio a pedir a la población que evite circular salvo en casos de necesidad.
Las zonas más afectadas fueron los barrios Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno. Allí, el nivel de acumulación de agua complicó tanto el tránsito como las tareas de drenaje.
El SMN mantiene para esa región una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, con precipitaciones abundantes en períodos breves, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se estima una acumulación de entre 30 y 50 milímetros de lluvia.