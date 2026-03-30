Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de marzo de 2026 TEMPORAL

Tormentas golpean el interior bonaerense: inundaciones, daños y alerta vigente

El temporal impactó con fuerza en ciudades del interior de la Provincia, donde hubo anegamientos y complicaciones en los servicios. Olavarría fue uno de los distritos más afectados, con colapso del drenaje, mientras el SMN mantiene alertas por nuevas tormentas intensas.

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