29 de marzo de 2026
REESTRUCTURACIóN
Stellantis ajusta su producción en El Palomar y avanza con retiros voluntarios
La automotriz Stellantis Argentina confirmó el inicio de un proceso de reestructuración en su histórica planta de El Palomar, que incluirá un plan de retiro voluntario y una reducción en el esquema productivo, debido a la caída de la demanda.
En un contexto económico y productivo complejo, la automotriz Stellantis Argentina anunció que re-estructurará su producción para adaptarse a la dinámica del mercado, marcado por las exportaciones.
Fuentes de la compañía señalaron que la decisión responde principalmente al retroceso de las exportaciones hacia Brasil, un destino clave para la industria automotriz local. “Es una readecuación de producción por la baja de exportación. Nuestra fuerza estaba en Brasil y eso disminuyó un montón”, explicaron, al tiempo que remarcaron que el menor volumen obliga a producir menos.
En ese marco, desde mayo la planta ubicada en el partido de Tres de Febrero pasará de operar con dos turnos a uno. Sin embargo, la empresa anticipó que el turno restante incrementará su nivel de actividad respecto al actual. En paralelo, el plan de retiro voluntario será comunicado en abril y comenzará a implementarse el mes siguiente, aunque no se precisó cuántos trabajadores alcanzará.
El complejo industrial emplea actualmente a unas 2.300 personas y produce principalmente los modelos Peugeot 208 y Peugeot 2008, además de los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo. Si bien estos vehículos mantienen una buena performance en el mercado local, en los últimos meses evidenciaron una tendencia a la baja. El 208, por ejemplo, continúa entre los más vendidos, pero en el primer bimestre del año no alcanzó las 5.000 unidades, frente a más de 8.000 en igual período de 2025, lo que implica una caída del 41,5%. El 2008, en tanto, retrocedió un 19,9%, con cerca de 2.800 unidades comercializadas.
No obstante, el principal problema para la planta radica en el campo de las exportaciones Durante 2025, desde El Palomar se exportaron alrededor de 21.000 unidades, por debajo de las 28.000 del año previo, y la tendencia negativa se profundizó en los primeros meses de 2026. A la menor demanda en Brasil se suman problemas estructurales de competitividad, como el menor posicionamiento de la marca Peugeot en ese mercado y la carga impositiva que encarece los vehículos exportados.
El deterioro del contexto ya había comenzado a impactar en la actividad de la planta desde fines del año pasado. Desde diciembre se registraron interrupciones en la producción, con una extensión del período de vacaciones hasta fines de febrero y nuevas suspensiones durante marzo.
De acuerdo con datos de ADEFA, la producción de vehículos cayó 30,1% en el primer bimestre de 2026 en comparación interanual, mientras que las exportaciones retrocedieron 23,4%. Las ventas a concesionarios también mostraron un desempeño negativo, con una baja del 20,4% en febrero y un acumulado de -11,4% en el primer bimestre. Con estos números, la industria acumula ocho meses consecutivos de caída interanual en la producción.
Pese al ajuste, desde Stellantis subrayaron que la medida no implica el cierre de la planta ni la discontinuidad de sus operaciones. Por el contrario, remarcaron que la readecuación apunta a sostener la actividad en el largo plazo.