Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de marzo de 2026 REESTRUCTURACIóN

Stellantis ajusta su producción en El Palomar y avanza con retiros voluntarios

La automotriz Stellantis Argentina confirmó el inicio de un proceso de reestructuración en su histórica planta de El Palomar, que incluirá un plan de retiro voluntario y una reducción en el esquema productivo, debido a la caída de la demanda.

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