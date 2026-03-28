Volver | La Tecla Nacionales 28 de marzo de 2026 UN POCO DE PAZ

El fallo por YPF le dio aire a Milei en medio de una semana turbulenta por el caso Adorni

La decisión de la justicia estadounidense que dejó sin efecto la millonaria condena contra la Argentina permitió al Gobierno cambiar el clima interno tras días marcados por polémicas políticas, desgaste económico y el escándalo que rodea a Manuel Adorni.

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