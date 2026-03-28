28 de marzo de 2026
UN POCO DE PAZ
El fallo por YPF le dio aire a Milei en medio de una semana turbulenta por el caso Adorni
La decisión de la justicia estadounidense que dejó sin efecto la millonaria condena contra la Argentina permitió al Gobierno cambiar el clima interno tras días marcados por polémicas políticas, desgaste económico y el escándalo que rodea a Manuel Adorni.
El presidente Javier Milei atravesó una semana de contrastes que terminó con un inesperado respiro político. Tras varios días atravesados por conflictos internos, cuestionamientos públicos y dificultades para instalar agenda, el fallo de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF se convirtió en una victoria simbólica y comunicacional para la Casa Rosada.
En la intimidad del Gobierno admiten que el mandatario celebró con entusiasmo la noticia. Incluso, entre bromas y comentarios informales dentro del círculo presidencial, surgió la idea —que nunca llegó a concretarse— de que Milei apareciera ante el país vistiendo el tradicional mameluco azul de la petrolera estatal, prenda que suele utilizar en ámbitos privados y laborales. La propuesta quedó rápidamente descartada: la novedad lo encontró vestido formalmente, en la previa de una actividad oficial en un centro de formación del Ministerio de Capital Humano, y el mensaje presidencial terminó grabándose sin esa puesta en escena.
Más allá de la anécdota, el fallo representó un alivio político clave. La decisión judicial que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar USD 16.100 millones por la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner permitió al oficialismo exhibir una noticia positiva en medio de un clima adverso. Para el equipo libertario no fue sólo un triunfo legal, sino también una oportunidad narrativa para recuperar iniciativa política.
El impacto llegó en un momento sensible para La Libertad Avanza. El oficialismo venía golpeado por los efectos persistentes de distintas controversias: el desgaste generado por la causa Libra, la falta de resultados económicos contundentes para comunicar y, principalmente, los cuestionamientos alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Dentro del entorno presidencial, el entusiasmo fue tal que algunos dirigentes ironizaron con el “milagro del mameluco”, reflejando el cambio de ánimo que produjo la resolución judicial. Incluso, el Gobierno debió modificar la hora de la cadena nacional al advertir que coincidía con un amistoso de la Selección argentina encabezada por Lionel Messi, buscando así maximizar la audiencia del mensaje.
El clima político tampoco estuvo exento de respuesta opositora. Dirigentes del peronismo, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, reivindicaron en redes sociales la legalidad de la estatización de YPF y cuestionaron la postura previa del Presidente frente a los fondos litigantes.
La semana tuvo además un fuerte componente simbólico: coincidió con el aniversario número 50 del inicio de la última dictadura militar y movilizaciones masivas en todo el país. Fue también la primera vez en varias semanas que Milei permaneció de manera continua en Argentina luego de sus viajes internacionales, observando desde Buenos Aires las dificultades del Gobierno para ordenar vocerías y contener la crisis política.
En ese escenario, la estrategia oficial buscó reposicionar a Adorni, intentando mostrarlo activo y respaldado mediante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Sin embargo, el resultado fue el opuesto al esperado. Según admiten en el gabinete, la exposición pública terminó profundizando las dudas sobre su situación personal y patrimonial, lo que llevó a varios funcionarios a reducir su presencia mediática para evitar quedar atrapados en las polémicas.
Pese a las controversias —que incluyen viajes cuestionados, gastos bajo observación y operaciones inmobiliarias que generan interrogantes—, el jefe de Gabinete continúa firme en su cargo. En Balcarce 50 repiten una explicación política que resume su supervivencia dentro del esquema libertario: su cercanía con Karina Milei sigue siendo el principal sostén en un Gobierno donde la confianza personal pesa tanto como la gestión.
Así, entre crisis internas y golpes de efecto inesperados, el fallo por YPF permitió al Presidente cerrar la semana con un clima distinto. Un triunfo judicial convertido en herramienta política que, al menos por ahora, le devolvió iniciativa a una administración que venía a la defensiva.