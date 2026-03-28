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28 de marzo de 2026
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Condenan a un municipio a indemnizar a una víctima de abuso sexual

El hecho ocurrió en el hospital municipal y la Justicia consideró que hubo fallas graves en los controles. Ordenó indemnizar a la víctima con una reparación económica que incluye daño moral, psicológico y tratamientos terapéuticos.

Condenan a un municipio a indemnizar a una víctima de abuso sexual
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La Justicia bonaerense condenó al municipio de General Madariaga a indemnizar a una joven que fue víctima de abuso sexual mientras permanecía internada en el Hospital Municipal, en un hecho ocurrido en enero de 2020. La sentencia fue dictada el 19 de marzo por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Dolores, que concluyó que existieron serias deficiencias en materia de seguridad y supervisión dentro del establecimiento sanitario.

De acuerdo con la investigación judicial, la víctima —una paciente con discapacidad que necesitaba acompañamiento permanente— fue atacada por otro internado que se encontraba en el mismo sector del hospital.

El fallo sostuvo que el centro de salud no adoptó las medidas necesarias para proteger a las personas alojadas, permitiendo circulación sin control entre pacientes, ausencia de vigilancia adecuada y situaciones incompatibles con un ámbito de internación, como el consumo de alcohol.

En la resolución, el juez Marcelo Daniel Fernández atribuyó responsabilidad al Municipio por “falta de servicio”, al remarcar que el Estado debe garantizar condiciones mínimas de cuidado y resguardo para quienes se encuentran bajo su tutela, especialmente cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad.

Como reparación, la Justicia dispuso el pago de una indemnización compuesta por 9.000 dólares en concepto de daño moral, 2.000 dólares por daño psicológico y el costo de los tratamientos terapéuticos que resulten necesarios, monto que será determinado durante la etapa de ejecución del fallo.

Además, los valores deberán actualizarse con intereses desde el 11 de enero de 2020, fecha en que ocurrió el hecho, lo que podría incrementar de manera significativa la suma final a abonar.

El pronunciamiento judicial también remarca que el episodio representó un punto de inflexión en materia de seguridad hospitalaria, al reconocer que al momento del abuso no existían protocolos ni personal suficientes para resguardar adecuadamente a los pacientes internados. El municipio todavía puede apelar el fallo.
 

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