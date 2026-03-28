Volver | La Tecla Municipios 28 de marzo de 2026 INTERIOR

Condenan a un municipio a indemnizar a una víctima de abuso sexual

El hecho ocurrió en el hospital municipal y la Justicia consideró que hubo fallas graves en los controles. Ordenó indemnizar a la víctima con una reparación económica que incluye daño moral, psicológico y tratamientos terapéuticos.

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