28 de marzo de 2026
DESDE URUGUAY
Rumbo a 2027: Kicillof se mostró con dirigentes internacionales tras el fallo de YPF
El gobernador mantuvo encuentros con el presidente de Uruguay y el ministro de Economía de Brasil en el marco de una gira por fuera del país
Mientras celebraban el fallo favorable a la Argentina por la expropiación de YPF, el gobernador bonaerense Axel Kicillof viajó a Uruguay en el marco de una gira internacional que abarcó una serie de reuniones y la exposición en un encuentro realizado en el país vecino.
Junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y su par de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, Kicillof mantuvo encuentros con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y con el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad. Las reuniones sirvieron para ampliar el trabajo regional con los países vecinos y seguir sumando kilómetros en su carrera presidencial.
En esa línea, el gobernador también disertó en el IV Encuentro “Hay Otra Esperanza”, organizado por la Red Futuro. “Frente a la incertidumbre que se está viviendo en el mundo, la respuesta del campo popular tiene que ser construir un bloque internacional que enfrente a la ultraderecha”, sostuvo en su cuenta de X tras finalizar el evento.
Allí planteó que “el punto de partida de nuestras propuestas” tiene que ser “la unidad latinoamericana y, a partir de ella, la construcción de políticas que traigan bienestar a nuestros pueblos”.
La visita del mandatario al país vecino se dio luego de un encuentro que mantuvo con más de 60 intendentes en Gobernación para mostrar la situación crítica de las arcas bonaerenses, donde también aseguró que, si Milei salda las deudas que mantiene el gobierno nacional con la Provincia, lo recaudado será coparticipado con los 135 municipios.
Mientras viajaba hacia Uruguay, se conocía que la justicia norteamericana revocaba el fallo que obligaba a nuestro país a pagar más de 16 mil millones de dólares en el marco de la causa por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó un fallo histórico a favor de la Argentina, donde además, los jueces confirmaron que la propia petrolera estatal YPF fue correctamente exculpada de toda responsabilidad en el proceso de estatización.
Durante la jornada se dedicó a brindar una serie de entrevistas, donde celebró el fallo de la justicia norteamericana que avaló la postura que mantuvo el país desde el primer momento.
En diálogo con Radio con Vos, Kicillof expresó: “Es una buena noticia en el marco de lo que hay que charlar a nivel regional. Ah, yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitres, por haber utilizado esto electoralmente, aún con recomendaciones de muchos abogados, diciendo que su posición, que siempre fue darle la razón a los buitres, o sea que el fallo tenía que ser negativo para Argentina, para él era lógico. Y bueno, eso también dañaba la defensa de Argentina”.
“Era muy malo que el presidente para insultarme a mí o para tratar de sacar provecho político, se dedicara a darle la razón a quienes estaban atacando a Argentina. Mientras además los abogados del Estado siguieron siempre la línea, que era la nuestra desde el comienzo en estas disputas, y fue la que terminó obviamente imponiéndose, porque como lo dije tantas veces, el juicio desde el punto de vista legal, jurídico, era absolutamente absurdo”, añadió el mandatario bonaerense.