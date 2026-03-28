Canasta de pascua más cara: huevos y roscas llegan con fuertes aumentos

La canasta típica de Pascua se encareció notablemente este año. El clásico huevo de Pascua registra un aumento promedio del 22%, mientras que las roscas subieron alrededor del 30%. Estos incrementos, que en algunos casos llegan al 40%, se enmarcan en una inflación acumulada hasta febrero que superó el 33%.



Pese a que las subas se mantienen dentro de los parámetros inflacionarios generales, el impacto en el bolsillo de las familias platenses es evidente.



Tras una Semana Santa anterior marcada por la cautela económica, los comercios observan con atención el comportamiento de los consumidores, quienes consultan precios con mayor detenimiento antes de decidirse a comprar.



En panaderías y chocolaterías locales, los huevos artesanales, muchos de ellos traídos de Mendoza, ya se ofrecen con valores que reflejan el alza en materias primas, servicios y transporte. Un huevo de 55 gramos de chocolate con leche se vende a 6.900 pesos, uno de 100 gramos alcanza los 12.500 pesos y uno de 175 gramos llega a 21.900 pesos.



En las chocolaterías especializadas en productos artesanales propios, los valores son aún más elevados: un huevo de 100 gramos con confites y galletas bañadas se ofrece a 16.000 pesos, uno de un cuarto de kilo a 35.000 pesos y uno de medio kilo, con confites, galletas y juguete, llega a 68.000 pesos.



Por su parte, los huevos industriales de las principales marcas también reflejan subas importantes. En supermercados de la ciudad, se pueden encontrar opciones más accesibles pero igualmente más caras que en 2025: un huevo de 20 gramos arranca en 1.575 pesos, uno de 100 gramos se ubica en 21.000 pesos, uno de 150 gramos con sorpresa alcanza los 30.900 pesos con un aumento del 40%, y los conejos de chocolate de 50 gramos rondan los 5.000 pesos.



Las roscas de pascua no quedaron afuera de los ajustes. En distintos comercios de la ciudad, las roscas de 800 gramos se ofrecen desde los 10.000 pesos, mientras que los precios van de 11.400 pesos por una de 450 gramos a 18.200 pesos por una de 800 gramos.