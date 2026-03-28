Transporte público La Plata: las mismas empresas, los mismos vicios de siempre
El Ejecutivo giró al Concejo Deliberante la adjudicación de la nueva licitación de los micros y las beneficiadas son las mismas compañías que venían operando y que suman miles de quejas por servicios deficientes
Las cuatro operadoras comparten un diagnóstico similar: flota envejecida, recorridos superpuestos y baja presencia en la periferia. A eso se suma la falta de información pública sobre cantidad de unidades activas, kilómetros recorridos o cumplimiento de horarios, lo que dificulta cualquier tipo de fiscalización ciudadana.
Ante este panorama, el intendente, Julio Alak, adjudicó la licitación del nuevo sistema de transporte a las cuatro empresas que operarán las líneas municipales. La nueva concesión regirá por los próximos 12 años y prevé adherir a un sistema que se acople al nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT).
La iniciativa que, como adelantó La Tecla semanas atrás, el Departamento Ejecutivo subió al Concejo, concede la adjudicación de la licitación de la zona Norte y del recorrido universitario a la empresa Unión Platense S.R.L. La zona Sur, en tanto, quedó para la unión transitoria Unión Platense S.R.L.-Fuerte Barragán S.A.T.I.C.I.Y.F. y la Este, para Expreso La Plata-Buenos Aires S.A. La Oeste, por su parte, será operada por la empresa Nueve de Julio S.A.T.
Entre los grandes cambios que surgen a partir de la actualizada concesión, aparece como novedoso un sistema que contemplará la implementación de una aplicación para computadoras y teléfonos celulares, destinado a que los usuarios conozcan en tiempo real la ubicación de las unidades y el horario en el que llegarán a cada parada. Habrá que ver cómo funciona y cómo será la recepción de los ciudadanos.
Aunque de novedoso no tiene mucho, la ya existente app “Cuándo llega mi micro”, ha demostrado ser totalmente ineficiente, falta de paradas específicas, sobre todo en la periferia platense, y el tiempo real que asumía la app en cuanto a la llegada de la unidad tiene graves errores, lo que muchas veces termina colmando la paciencia de los viajeros.
Esta situación se repite sobre todo en zonas alejadas del casco urbano de la capital provincial, un ejemplo claro atañe a los vecinos de Arana (zona sur) que vienen pidiendo desde hace varios años que la Línea Este retome el servicio.
Frente a esta situación, la nueva adjudicación no parece garantizar transformaciones estructurales. De hecho, durante todo el receso de verano el malestar se agravó notablemente. Con la llegada del otoño, la vuelta a clases y la recuperación del movimiento natural que se da en la ciudad durante el ciclo lectivo, los problemas para los pasajeros de micros siguen siendo los mimos de siempre, como las empresas que ganaron las adjudicaciones.