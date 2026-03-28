Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de marzo de 2026

Transporte público La Plata: las mismas empresas, los mismos vicios de siempre

El Ejecutivo giró al Concejo Deliberante la adjudicación de la nueva licitación de los micros y las beneficiadas son las mismas compañías que venían operando y que suman miles de quejas por servicios deficientes

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