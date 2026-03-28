Rodillera con IA: la tecnología que previene lesiones en el deporte

En un avance que podría cambiar la forma en que se previenen las lesiones articulares en el deporte de alto rendimiento, dos ingenieros londinenses presentaron una rodillera inteligente que combina sensores biomecánicos con inteligencia artificial para anticipar y evitar daños graves en la rodilla, especialmente roturas de ligamento cruzado anterior (LCA), una de las lesiones más frecuentes y graves en el fútbol.



La rodillera, aún en fase experimental, funciona mediante sensores de alta precisión que monitorean en tiempo real la laxitud y el ángulo de rotación de la articulación. Los algoritmos de IA analizan estos datos de forma personalizada y detectan cuando el deportista realiza un movimiento riesgoso, como una torsión excesiva o un ángulo de rotación fuera de los límites saludables.



Ante una situación de peligro, el sistema primero emite alertas al usuario y recomienda pausas o ajustes inmediatos en la actividad. Si las advertencias no son suficientes, un airbag integrado se despliega en milésimas de segundo para actuar como barrera protectora y evitar la lesión.



Además de la protección activa, la rodillera recolecta datos biomecánicos que permiten un seguimiento personalizado del estado de la articulación. Esta información puede integrarse con plataformas de análisis de rendimiento deportivo, ayudando a los preparadores físicos y médicos a ajustar cargas de entrenamiento, detectar sobrecargas y optimizar la recuperación.



El invento surgió como respuesta a la alta incidencia de lesiones articulares en deportes de contacto.



Si se confirma su efectividad, esta rodillera podría reducir significativamente los tiempos de baja, las roturas de LCA suelen requerir entre seis y nueve meses de recuperación, y transformar la planificación médica en el deporte profesional. Aunque aún no se conoce su disponibilidad comercial ni precio, el interés de clubes y especialistas ya es notable, y se explora su posible aplicación en disciplinas como baloncesto, rugby y atletismo.



Esta innovación se suma a otros avances en inteligencia artificial aplicados a la salud deportiva, donde la tecnología cada vez más se posiciona como aliada clave para proteger a los atletas y extender sus carreras.