27 de marzo de 2026
MEDIDAS
Entre récords y tensiones, el campo pide retenciones cero
Con exportaciones en máximos proyectados, los productores advierten que los costos amenazan la rentabilidad.
En la antesala de una campaña agrícola que se perfila como récord, la Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a reclamar la eliminación definitiva de los derechos de exportación. El pedido se inscribe en un contexto de fuerte expectativa por el desempeño del sector.
Según proyecciones del Ministerio de Economía, las exportaciones agropecuarias alcanzarían los u$s42.000 millones en 2026, con un aumento interanual de u$s8.700 millones. Desde el Gobierno atribuyen esta mejora a las recientes medidas fiscales implementadas.
El ministro Luis Caputo destacó la reacción del sector frente a la reducción de impuestos a las exportaciones e importaciones, y subrayó el potencial productivo del agro. En esa línea, remarcó que el desempeño del campo suele quedar relegado frente a otros sectores como la energía o la minería.
Desde la SRA coincidieron en que la baja de aranceles generó un impacto positivo y señalaron que el campo responde con inversión, mayor producción y empleo cuando existen reglas claras y previsibilidad económica.
No obstante, la entidad advirtió que los productores enfrentan costos elevados, impulsados por subas en insumos clave como la urea y el combustible. En ese marco, su presidente, Nicolás Pino, insistió en la necesidad de eliminar las retenciones y sostuvo que esa medida permitiría potenciar al máximo la capacidad agroindustrial del país.