Apps
Viernes, 27 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
27 de marzo de 2026
MEDIDAS

Entre récords y tensiones, el campo pide retenciones cero

Con exportaciones en máximos proyectados, los productores advierten que los costos amenazan la rentabilidad.

Entre récords y tensiones, el campo pide retenciones cero
Compartir

En la antesala de una campaña agrícola que se perfila como récord, la Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a reclamar la eliminación definitiva de los derechos de exportación. El pedido se inscribe en un contexto de fuerte expectativa por el desempeño del sector.

Según proyecciones del Ministerio de Economía, las exportaciones agropecuarias alcanzarían los u$s42.000 millones en 2026, con un aumento interanual de u$s8.700 millones. Desde el Gobierno atribuyen esta mejora a las recientes medidas fiscales implementadas.

El ministro Luis Caputo destacó la reacción del sector frente a la reducción de impuestos a las exportaciones e importaciones, y subrayó el potencial productivo del agro. En esa línea, remarcó que el desempeño del campo suele quedar relegado frente a otros sectores como la energía o la minería.

Desde la SRA coincidieron en que la baja de aranceles generó un impacto positivo y señalaron que el campo responde con inversión, mayor producción y empleo cuando existen reglas claras y previsibilidad económica.

No obstante, la entidad advirtió que los productores enfrentan costos elevados, impulsados por subas en insumos clave como la urea y el combustible. En ese marco, su presidente, Nicolás Pino, insistió en la necesidad de eliminar las retenciones y sostuvo que esa medida permitiría potenciar al máximo la capacidad agroindustrial del país.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

GESTOS

Entre fotos sonrientes y un acto con Milei, el Gobierno busca contener el Adornigate

El Gobierno despliega gestos de respaldo y agenda pública para sostener a Manuel Adorni tras el escándalo por viajes y presuntas irregularidades. Con apoyo de Javier Milei, busca contener el impacto político y mediático.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Respira Kicillof: la Nación le dio el visto bueno para el endeudamiento

Kicillof con intendentes: reclamos por recursos y pase de factura a Milei

Kicillof dijo que coparticipará con los distritos lo que se recupere de la deuda nacional

La autonomía municipal, el regreso

Quién manda en las redes de la política platense

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET