27 de marzo de 2026
GESTOS
Entre fotos sonrientes y un acto con Milei, el Gobierno busca contener el Adornigate
El Gobierno despliega gestos de respaldo y agenda pública para sostener a Manuel Adorni tras el escándalo por viajes y presuntas irregularidades. Con apoyo de Javier Milei, busca contener el impacto político y mediático.
El Gobierno nacional atraviesa días de tensión interna y desgaste público a raíz del denominado “Adornigate”, un escándalo que tiene en el centro al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que obligó a la Casa Rosada a desplegar una estrategia de contención política y comunicacional para evitar mayores daños.
Tras una conferencia de prensa que generó malestar puertas adentro y reavivó versiones sobre su posible salida, Adorni buscó mostrarse activo y respaldado. En redes sociales, publicó imágenes sonriente junto a la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un gesto que buscó transmitir normalidad y cohesión dentro del oficialismo.
El propio Adorni acompañó la imagen con un mensaje elogioso hacia Bullrich, mientras que la dirigente libertaria respondió con una fuerte señal de apoyo político. En su publicación, no solo lo defendió, sino que además lo ubicó como pieza central en la agenda de reformas impulsada por el Gobierno, reforzando la idea de continuidad en su rol.
La agenda del jefe de Gabinete continuó con reuniones de alto nivel, incluyendo encuentros con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Estos movimientos forman parte de un intento deliberado por sostener la dinámica de gestión y evitar que la crisis personal se traduzca en parálisis política.
En paralelo, Adorni recibió al flamante ministro de Justicia, Juan Mahiques, con quien analizó el envío de pliegos de unos 60 jueces al Congreso. La foto del encuentro también funcionó como señal institucional: el Gobierno intenta mostrar que la maquinaria estatal sigue en marcha pese al ruido mediático.
Sin embargo, el trasfondo del escándalo sigue siendo delicado. Las polémicas por viajes a Punta del Este y Nueva York, así como la existencia de una propiedad no declarada, continúan erosionando la imagen del funcionario. A esto se suma una investigación judicial en curso que mantiene el tema en agenda.
El respaldo político, no obstante, se mantiene firme desde la cúpula del poder. Tanto el presidente Javier Milei como su hermana, Karina Milei, sostienen a Adorni sin fisuras, conscientes de que una caída en este momento podría amplificar la crisis.
Como parte de esa estrategia, el Presidente compartirá una actividad pública con el jefe de Gabinete en La Paternal, donde encabezará la inauguración de un centro de formación laboral. La presencia conjunta busca enviar un mensaje claro: Adorni sigue siendo parte del núcleo duro del Gobierno.
El evento, en el que también participará Pettovello, está orientado a destacar políticas de capacitación e inserción laboral. En términos comunicacionales, se trata de un intento por reencauzar la agenda hacia temas de gestión y resultados concretos.
Previo a esa actividad, Milei mantendrá una reunión privada con Adorni en Casa Rosada. Allí se espera que definan una estrategia para reposicionar al Gobierno en medio de un contexto mediático adverso que ya comienza a impactar en la credibilidad de la administración.
El punto más crítico del escándalo gira en torno a los vuelos cuestionados. La declaración del piloto Agustín Issin Hansen ante el juez Ariel Lijo confirmó que el viaje a Punta del Este fue pagado por el empresario Marcelo Grandio, quien tendría vínculos contractuales con la TV Pública, lo que abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés.
A pesar de la gravedad de las denuncias, en el oficialismo confían en que el impacto político será contenido. La apuesta es que, una vez superado el pico de exposición mediática, el núcleo duro de votantes se mantenga firme y la crisis se diluya. Mientras tanto, entre fotos, reuniones y actos públicos, el Gobierno intenta ganar tiempo y sostener a uno de sus funcionarios más expuestos.