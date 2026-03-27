Volver | La Tecla Nacionales 27 de marzo de 2026 GESTOS

Entre fotos sonrientes y un acto con Milei, el Gobierno busca contener el Adornigate

El Gobierno despliega gestos de respaldo y agenda pública para sostener a Manuel Adorni tras el escándalo por viajes y presuntas irregularidades. Con apoyo de Javier Milei, busca contener el impacto político y mediático.

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