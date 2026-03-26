26 de marzo de 2026
5%, PERO EN TRAMOS
Un gremio logró un aumento en una paritaria “pisada” por la Nación
El Sindicato de Comercio logró acordar un incremento salarial para los empleados del sector, que alcanzará el 5% en tres meses. El primer aumento alcanzará el tope del 2% fijado por el gobierno de Milei, bastante por debajo de la inflación. Lo complementarán con un bono.
En un contexto de paritarias “pisadas” por el gobierno nacional, un gremio logró cerrar un acuerdo por un aumento de sueldos del 5%, pero en tres tramos, manteniéndose dentro del límite fijado para las paritarias, sensiblemente menor a la inflación. Sin embargo, los empleados del sector también recibirán una suma fija para complementar sus ingresos.
Se trata de la negociación llevada a cabo por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que acordó con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) un aumento total del 5% para el segundo trimestre del año, con un 2% de incremento salarial (el tope fijado por el gobierno de Javier Milei), un 1,5% en mayo y el mismo porcentaje en junio.
Para complementar sus ingresos, se acordó también el pago de un “bono extraordinario” para los trabajadores, de $ 120.000, en toda la escala salarial.
El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, dijo: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.
“Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”, destacó el sindicalista.