Volver | La Tecla Nacionales 26 de marzo de 2026 5%, PERO EN TRAMOS

Un gremio logró un aumento en una paritaria “pisada” por la Nación

El Sindicato de Comercio logró acordar un incremento salarial para los empleados del sector, que alcanzará el 5% en tres meses. El primer aumento alcanzará el tope del 2% fijado por el gobierno de Milei, bastante por debajo de la inflación. Lo complementarán con un bono.

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