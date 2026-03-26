26 de marzo de 2026
TRÁGICO
Un policía federal fue asesinado por motochorros en Lanús
El efectivo fue abatido por delincuentes que buscaban robarle la moto. Recibió tres disparos. Ocurrió frente a un supermercado.
Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado hoy en el partido bonaerense de Lanús por delincuentes que le dispararon tres veces y le robaron la moto.
Se trata del cabo Matías Nahuel Cevallos, que era miembro de la División Talleres y que en esos momentos estaba detenido frente a una sucursal del supermercado Vea, sobre la avenida Remedios de Escalada, vestido de civil.
Cevallos fue sorprendido por dos desconocidos que se movilizaban en sendas motos y que lo amenazaron para que les entregara la suya. El cabo intentó defenderse sacando su arma reglamentaria, pero los motochorros le dispararon primero.
El policía recibió tres tiros y se desplomó. Los motochorros huyeron con su rodado.
Cevallos fue trasladado al Hospital Evita, pero no sobrevivió.
El hecho es investigado por el fiscal Martín Rodríguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lanús.