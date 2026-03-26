26 de marzo de 2026
AJUSTE
“Milei nos está destrozando la provincia”
Intendentes que se reunieron con Kicillof apoyaron la iniciativa de reclamarle a la Nación la deuda y repartir lo que se recupere entre los municipios.
Los intendentes bonaerenses presentes en el encuentro con el gobernador Axel Kicillof y parte de su gabinete coincidieron esta tarde en apoyar la iniciativa del mandatario de coparticipar con los municipios lo que se logre recuperar de la deuda que la Nación mantiene con la Provincia de Buenos Aires, y criticaron fuertemente al presidente Javier Milei por hacer “sufrir” a los vecinos de los distritos.
“Milei nos está destrozando la provincia”, dijo a La Tecla, por ejemplo, el alcalde de Ensenada, Mario Secco. “Es un tipo que es muy miserable para gobernar. Se ha quedado con los recursos de la Provincia de Buenos Aires y a nosotros nos creó una ola de desocupación tremenda en el distrito. Se ha encarnizado con la provincia. Ya no es contra el Gobernador: es contra todos los intendentes. No importa el color político, no importa nada.”
Frente a este panorama, Secco destacó la actitud de Kicillof. “Lo más importante para nosotros es que el Gobernador se puso cada vez más fuerte a defender la Provincia de Buenos Aires y a defendernos a nosotros, los jefes territoriales de todas las ciudades”, dijo. “Nos está organizando para todo lo que viene. Vamos a sufrir mucho más con este gobierno a nivel nacional.”
Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, dijo que “hay que pelear todos juntos desde los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, más allá del color político del que cada uno pueda ser parte”, para “defender los intereses de los vecinos y vecinas”.
“No tengo dudas de que todos los intendentes e intendentas de la provincia van a acompañar un reclamo justo que está haciendo el Gobernador, que tiene que ver con defender los intereses y derechos de los y las bonaerenses”, dijo Descalzo.
En tanto, Maximiliano Suescun, alcalde de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales, resaltó que desde los municipios tienen reclamos para plantearle a Kicillof pero también señaló: “Acompañamos en este momento, y antes, y lo vamos a seguir haciendo, el reclamo de que la Provincia de Buenos Aires sea mejor tratada en términos de recursos”.
Tambien el platense Julio Alak señaló que la Provincia y los municipios se ven afectados por el recorte de la Nación, aunque además señaló que la propia ley de coparticipación impositiva, que lleva más de tres décadas sin modificarse, es “absolutamente injusta”.
“Pero después también está el problema de que al Estado federal se le cae la recaudación, porque este plan antinflacionario está teniendo consecuencias económicas gravísimas en la producción argentina. Han cerrado en la provincia de Buenos Aires 6000 industrias y comercios. Por tanto, la recaudación se cae en Buenos Aires y en todas las provincias. También ahí hay menos ingresos para la Provincia y, obviamente, para los municipios”, puntualizó Alak.