26 de marzo de 2026
ESPAÑA
Murió Noelia Castillo Ramos tras acceder a la eutanasia luego de más de 600 días de disputa judicial
La joven de 25 años recibió la práctica en un hospital de Barcelona tras una prolongada batalla legal iniciada por la oposición de su padre. El caso reabrió el debate sobre los alcances de la ley de muerte asistida
Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años oriunda de Barcelona, murió este jueves luego de recibir la eutanasia en el hospital Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, Cataluña, tras un proceso judicial que se extendió durante más de 600 días. El procedimiento se realizó conforme a la legislación vigente en España y se llevó a cabo en horas de la tarde, según confirmaron fuentes sanitarias.
La solicitud de muerte asistida había sido presentada formalmente en 2024, en el marco de un cuadro que la propia Castillo Ramos describía como un sufrimiento “grave, crónico e imposibilitante”. La joven había quedado parapléjica en 2022 tras arrojarse desde un quinto piso, en un contexto de profunda crisis personal posterior a haber denunciado una violación múltiple en un centro tutelado. Desde entonces, atravesaba una combinación de lesión medular severa, dolores persistentes y un cuadro depresivo.
El pedido fue evaluado y aprobado por las autoridades sanitarias de la Generalitat de Cataluña en julio de 2024, luego de contar con informes favorables de profesionales médicos y la validación de la comisión correspondiente. Sin embargo, la decisión fue judicializada por su padre, quien, con el patrocinio de la organización Abogados Cristianos, impulsó una serie de recursos legales para frenar la práctica.
La disputa se convirtió en uno de los casos más prolongados y controvertidos desde la aprobación de la ley de eutanasia en España en 2021. El proceso incluyó distintas instancias judiciales y concluyó este jueves, cuando un juez de Barcelona rechazó el último intento de suspensión. En paralelo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló el marco legal aplicado, lo que dejó sin efecto las objeciones presentadas.
Durante el tiempo que duró el litigio, el caso adquirió alta visibilidad pública, especialmente a partir de declaraciones y entrevistas brindadas por la propia Castillo Ramos. En una de sus últimas apariciones televisivas, había reafirmado su decisión de acceder a la eutanasia y sostuvo que se encontraba en condiciones de ejercer plenamente su autonomía personal frente al sufrimiento que atravesaba.
El procedimiento médico consistió en la administración intravenosa de fármacos bajo el protocolo establecido por la normativa vigente, con el objetivo de inducir una sedación profunda y posteriormente el cese de la función respiratoria. De acuerdo a lo trascendido, la joven había dejado instrucciones precisas sobre quiénes debían acompañarla en ese momento.