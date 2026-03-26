Volver | La Tecla Nacionales 26 de marzo de 2026 ESPAÑA

Murió Noelia Castillo Ramos tras acceder a la eutanasia luego de más de 600 días de disputa judicial

La joven de 25 años recibió la práctica en un hospital de Barcelona tras una prolongada batalla legal iniciada por la oposición de su padre. El caso reabrió el debate sobre los alcances de la ley de muerte asistida

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