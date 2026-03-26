Volver | La Tecla Nacionales 26 de marzo de 2026 DESLOMAGATE

Vuelos privados y facturación cruzada: un testimonio complica la versión oficial de Adorni

El piloto y bróker Agustín Issin Hansen declaró ante el juez Ariel Lijo y afirmó que el vuelo de regreso desde Punta del Este fue pagado por el productor Marcelo Grandío. La causa judicial analiza posibles beneficios indebidos y la trazabilidad de los fondos

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