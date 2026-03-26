Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de marzo de 2026 POR $ 1 BILLÓN

Respira Kicillof: la Nación le dio el visto bueno para el endeudamiento

El gobierno de Milei autorizó a la Provincia a tomar deuda por un billón de pesos para pagar deudas ya existentes. En realidad, la suma cubrirá montos ya pagados a principios de mes. Alivio para las arcas bonaerenses.

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