26 de marzo de 2026
POR $ 1 BILLÓN
Respira Kicillof: la Nación le dio el visto bueno para el endeudamiento
El gobierno de Milei autorizó a la Provincia a tomar deuda por un billón de pesos para pagar deudas ya existentes. En realidad, la suma cubrirá montos ya pagados a principios de mes. Alivio para las arcas bonaerenses.
El gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires recibió hoy una buena noticia: desde Nación llegó la autorización para tomar deuda que el Estado provincial necesita para cubrir deudas ya existentes, contraídas por la administración anterior.
El gobierno de Javier Milei dio el sí hoy para que la Provincia se endeude por hasta un billón de pesos, lo que permitirá cubrir pagos ya realizados a los acreedores del Estado bonaerense.
Se trata, principalmente, de un pago de más de 420.000 millones de pesos que la Provincia realizó el primer día de este mes, para cancelar uno de varios vencimientos.
Con la autorización de la Nación, la Provincia podrá reponer los recursos ya gastados en hacer frente a ese y otros pagos.
La autorización para el endeudamiento fue parte de la encarnizada negociación en la Legislatura, con la oposición de propios y ajenos, en un paquete que también incluía los proyectos de Presupuesto y Ley Fiscal para este año.
Pero la autorización de los legisladores no basta: para endeudarse, la Provincia debe contar, además, con el sí del gobierno nacional.
Hoy, la administración Milei, enfrentada a la de Kicillof, cumplió con la advertencia de que sólo autorizaría a tomar deuda para cancelar la ya existente y no para financiar gastos corrientes, y autorizó al gobierno provincial a obtener recursos por hasta $ 1 billón.