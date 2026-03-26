Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de marzo de 2026 CONCORDIA

Sin picanteadas, el Senado bonaerense conmemoró el Día de la Memoria

El Cuerpo presidido por Verónica Magario recordó a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y reivindicó la defensa de la Democracia. Alusiones a la libertad y la “memoria completa” en un clima de paz.

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