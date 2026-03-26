26 de marzo de 2026
CONCORDIA
Sin picanteadas, el Senado bonaerense conmemoró el Día de la Memoria
El Cuerpo presidido por Verónica Magario recordó a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y reivindicó la defensa de la Democracia. Alusiones a la libertad y la “memoria completa” en un clima de paz.
Sin la confrontación verbal que se produjo en Diputados, la Cámara de Senadores bonaerense, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, conmemoró el Día por la Memoria, Verdad y Justicia a 50 años del último golpe cívico-militar en nuestro país.
Un acuerdo previo posibilitó que todos los sectores políticos expresaron su sentir en esta fecha especial, evitando agresiones y la habitual pirotecnia verbal que se produce entre las distintas bancadas.
El oficialista Fernando Coronel Los senadores Fernando Coronel (UxP) abrió el fuego con referencias al Nunca Más, al señalar que “fue fundamental para juzgar a los militares que desarrollaron un plan de genocidio en Argentina, fue un grito de justicia pero también un mandato para futuras generaciones”.
Por su parte, el senador Sergio Vargas, de Unión y Libertad, sostuvo: “Merecemos reconciliarnos con nuestra historia, superar las grietas para una Argentina mejor. Tener memoria sobre todas las víctimas es honrarla”.
En tanto, el libertario Matías De Urraza, siguió la línea argumental de La Libertad Avanza y el Gobierno de Javier Milei, haciendo referencia a la necesidad de una memoria completa. “Una memoria incompleta lo que tiende es a deformar, no a iluminar, y los que estamos acá queremos construir una democracia sólida”, expresó.
Seguidamente, la peronista María Rosa Martínez, del bloque de Unión por la Patria, consideró que “cuando la fuerza del Estado se arma para destruir, encarcelar, asesinar, apropiarse y torturar, eso se llama terrorismo de Estado. Y los genocidas tienen que estar presos”.
Por su parte, Alex Campbell, del PRO, señaló: “Todos los que militamos queremos militar en paz, sin violencia, sin terrorismo de Estado. No hay unidad posible si algunos se arrogan el monopolio del dolor y otros hacen silencio”.
Nerina Neumann, del bloque UCR, recordó que “muchos sufrieron para volver a tener esa democracia. Y contar la historia completa es también entender que después de tanto sufrimiento, hoy debemos defenderla”.
A su turno, Marcelo Leguizamón (Hechos-UCR Identidad), refirió: “La memoria es indispensable para construir nuestra identidad. El Nunca Más debe ser un compromiso ético de todos. Memoria sí, pero también verdad histórica, coherencia y responsabilidad democrática”.
Finalmente, la camporista Fernanda Raverta aseguró: "Me quedo la idea de que intentaron sembrar un terror que durara para siempre, pero para siempre el miedo no dura. Y por eso quiero rendir un homenaje a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y a Néstor y Cristina Kirchner".