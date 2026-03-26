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26 de marzo de 2026
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Nahir Galarza salió de prisión por permiso humanitario y visitó a su abuela

La joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de su exnovio Fernando Pastorizzo abandonó momentáneamente la Unidad Penal Nº6 de Paraná. Fue autorizada por razones humanitarias

Nahir Galarza salió de prisión por permiso humanitario y visitó a su abuela
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De forma reciente, Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua desde 2018 por el homicidio calificado de Fernando Pastorizzo, recibió un permiso excepcional de la justicia entrerriana para salir de manera transitoria de la cárcel y visitar a su abuela enferma.
 

La salida se concretó desde la Unidad Penal Nº6 de Paraná, donde Galarza cumple su condena. El traslado se realizó con un fuerte operativo de seguridad que incluyó personal penitenciario, un chofer y una oficial responsable. 
 

El objetivo fue permitirle un encuentro familiar humanitario con su abuela materna, quien atraviesa un delicado estado de salud debido a una enfermedad oncológica.
 

El permiso fue otorgado por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Nº2 de Gualeguaychú, a pedido de su defensor Eduardo Gerard, tras la constatación médica forense de la gravedad del cuadro de la familiar. 
 

El encuentro en la vivienda de la abuela duró alrededor de una hora y se desarrolló sin incidentes. Finalizada la visita, Galarza fue trasladada de inmediato de regreso al penal.
 

El inspector general Alejandro Mondragón, del Servicio Penitenciario, explicó que “al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio”. 
 

El domicilio fue revisado previamente por el personal penitenciario y todos los movimientos se realizaron bajo estricta supervisión.
 

Galarza, que tenía 19 años al momento del hecho, fue condenada por disparar dos veces contra su exnovio en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú. La Justicia rechazó la versión de un accidente y consideró probado el homicidio calificado por el vínculo. La condena quedó firme en 2019.
 

Nahir Galarza ha cursado estudios terciarios en Psicología Social (ya recibió el título intermedio de operador preventivo en Salud Mental), se recibió de personal trainer y dicta clases de gimnasia, además de participar en talleres de yoga y meditación.


 

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