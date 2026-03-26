Otro incendio en un depósito en Francisco Álvarez: una columna de humo alarma a los vecinos

Un nuevo incendio en un depósito volvió a generar preocupación en el oeste del conurbano bonaerense. Esta vez, el fuego se desató en un depósito de pinturas ubicado sobre la ruta 7, en la localidad de Francisco Álvarez.



El siniestro produjo una inmensa columna de humo que rápidamente se volvió visible y generó alarma entre los vecinos, quienes compartieron impactantes imágenes en las redes sociales.



Al tratarse de un depósito de pinturas, las autoridades advierten sobre la liberación de químicos durante la combustión, lo que añade complejidad a las tareas de extinción. Hasta el momento se desconoce si hubo heridos o si fue necesario evacuar las viviendas cercanas al lugar.



Este nuevo episodio se produce apenas un día después del incendio ocurrido en un depósito de garrafas en Mariano Acosta (partido de Merlo), que dejó varios heridos y provocó explosiones de garrafas que volaron a gran distancia.

