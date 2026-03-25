25 de marzo de 2026
EXTREMA TENSIÓN
Explosiones, heridos y evacuados: pánico en Merlo por un incendio en un depósito clandestino de garrafas
Un violento incendio desatado este miércoles por la mañana en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, generó momentos de extrema tensión entre los vecinos tras la explosión en cadena de garrafas que se encontraban almacenadas en un depósito ilegal. Hay un detenido.
El foco ígneo se inició en un predio ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres, y rápidamente escaló en gravedad cuando los envases comenzaron a detonar. Las explosiones se prolongaron durante más de una hora y, según relataron testigos, los cilindros salían despedidos a más de 300 metros, impactando incluso en viviendas cercanas.
El episodio dejó al menos cuatro personas heridas, entre ellas un joven de 18 años que permanece en estado crítico. Se trata de Thiago Nahir Vera, quien sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico luego de que un fragmento de garrafa ingresara a su casa y lo golpeara en la cabeza. Actualmente se encuentra internado en el hospital Eva Perón de Merlo.
Otros tres hombres —de 41, 47 y 48 años— también resultaron lesionados, uno de ellos con quemaduras de gravedad en cuello y manos. De acuerdo a su testimonio ante las autoridades, el incendio se habría originado al conectar una pava eléctrica en un ambiente donde existía una pérdida de gas, lo que habría desencadenado la primera explosión.
El dramatismo de la situación quedó reflejado en los relatos de los vecinos. “Escuchamos las detonaciones y no entendíamos qué pasaba. Tuvimos que sacar los vidrios por miedo a que estallen”, contó una mujer de la zona. Otro frentista aseguró que un trozo de garrafa destruyó parte de su vivienda y cayó a escasos metros de donde se encontraba.
Ante el riesgo, unas 300 personas fueron evacuadas de manera preventiva mientras trabajaban en el lugar dotaciones de bomberos y equipos de emergencia. Con el correr de las horas, lograron contener el incendio y avanzaban en tareas de enfriamiento y remoción de escombros.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, confirmó que el lugar funcionaba de manera clandestina y advirtió que no se trata de un hecho aislado vinculado a esa actividad. En tanto, el propietario del predio, identificado como Óscar Adrián Benítez, quedó demorado.
La magnitud del siniestro fue tal que las columnas de humo y fuego pudieron observarse desde distintos puntos del oeste del conurbano bonaerense. Mientras tanto, personal municipal recorre la zona para evaluar los daños, que incluyen varias viviendas afectadas en las inmediaciones.
Horas más tarde del hecho, detuvieron a una persona de 48 años en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo, acusado de provocar el incendio. El sospechoso fue aprehendido como responsable del lugar, donde se almacenaban y comercializaban tubos de gas sin habilitación. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Morón.