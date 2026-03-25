Volver | La Tecla Municipios 25 de marzo de 2026 EXTREMA TENSIÓN

Explosiones, heridos y evacuados: pánico en Merlo por un incendio en un depósito clandestino de garrafas

Un violento incendio desatado este miércoles por la mañana en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, generó momentos de extrema tensión entre los vecinos tras la explosión en cadena de garrafas que se encontraban almacenadas en un depósito ilegal. Hay un detenido.

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