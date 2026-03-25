Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de marzo de 2026 EL QUE NO LLORA...

Meten presión: los colegios privados piden otro aumento en las cuotas

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Buenos Aires (AIEPBA) asegura que las escuelas no estatales atraviesan una situación límite. Aducen incrementos en costos operativos y desfasaje financiero.

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