25 de marzo de 2026
EL QUE NO LLORA...
Meten presión: los colegios privados piden otro aumento en las cuotas
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Buenos Aires (AIEPBA) asegura que las escuelas no estatales atraviesan una situación límite. Aducen incrementos en costos operativos y desfasaje financiero.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPBA) volvió a expresar su profunda preocupación por la delicada situación financiera que atraviesan los establecimientos educativos de gestión privada en la provincia de Buenos Aires y reclamó con urgencia un nuevo incremento en el valor de las cuotas.
Martín Zurita, secretario Ejecutivo de la entidad, fue categórico al describir el panorama, al que calificó de “límite” para un número significativo de colegios. “Si no se efectiviza un aumento en los aranceles, muchas escuelas no podrán asegurar el pago de los haberes de marzo y abril”, alertó.
Según explicó, numerosas instituciones vienen absorbiendo desde diciembre de 2025 los incrementos en los costos operativos -principalmente salariales- sin haber podido trasladarlos a las familias. Esta brecha se profundiza por la normativa que, en el caso de los colegios con aporte estatal, solo permite actualizar las cuotas a partir de marzo.
A este desfasaje se suma un nuevo costo que entrará en vigencia en abril: la liquidación de la “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700 por cargo, bajo la modalidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Este adicional representa un gasto directo en la liquidación de sueldos que los establecimientos deberán afrontar sin haberlo previsto en los aranceles actuales.
“Las escuelas están atravesando un problema financiero grave”, insistió Zurita, quien solicitó a las autoridades bonaerenses una definición “con celeridad” para autorizar el ajuste de aranceles y evitar mayores complicaciones.
La crisis afecta a todo el sector, pero golpea con mayor fuerza a las instituciones con menor porcentaje de subvención estatal, que dependen casi exclusivamente de lo que recaudan por cuotas y enfrentan mayores dificultades para absorber los aumentos fijos de costos.
El reclamo se produce en un contexto de caída de matrícula, mayor morosidad de las familias y presión adicional por el aumento de servicios y tasas municipales en varios distritos.