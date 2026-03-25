25 de marzo de 2026
RESPUESTA
Adorni dijo que “no tiene nada que esconder” por sus viajes y que tiene “todo declarado”
En su peor momento desde que integra el gobierno, el Jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa para despejar dudas sobre sus viajes a Punta del Este
Luego de brindar varias entrevistas televisivas un tanto confusas, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni dio una conferencia de prensa en Casa Rosada luego del escándalo tras conocerse una serie de viajes a Punta del Este en un avión privado y la compra de un country en el distrito bonaerense de Exaltación de la Cruz.
El funcionario de Javier Milei atraviesa su peor momento desde que está en el gobierno y utilizó la conferencia de prensa para asegurar que “no tiene nada que ocultar”.
Adorni comenzó la conferencia leyendo su discurso y aclaró que no puede hablar de algunos puntos que forman parte de la investigación judicial. Allí sentenció: “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, dijo y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.
“No somos lo mismo que gestiones anteriores y la gente lo sabe. No olvidamos que un secretario de Obras Públicas que revoleaba bolsos con plata”, sentenció el legislador porteño electo.
Allí también fustigó: “Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el primer día. Hay algunos ministros que, según los medios, ya llevan más de 20 renuncias y despidos. Una nueva a cada mes. Conmigo hicieron exactamente lo mismo y acá estamos. Este fin de semana me inventaron una mansión en Martínez de 1 millón de dólares, que me visitó un ex agente de la SIDE y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia”.
También reveló que vive en Caballito y que “el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”.
En esa línea, también dijo que la compra de la casa en Martínez forma parte de una “operación política” y negó que existiese una dádiva: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”.
“No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente”, argumentó el funcionario nacional.