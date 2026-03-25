Volver | La Tecla Nacionales 25 de marzo de 2026 RESPUESTA

Adorni dijo que “no tiene nada que esconder” por sus viajes y que tiene “todo declarado”

En su peor momento desde que integra el gobierno, el Jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa para despejar dudas sobre sus viajes a Punta del Este

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