25 de marzo de 2026
LEGISLATURA
La UCR abadista amasa su proyecto de Boleta Única de Papel
El senador nacional Maximiliano Abad se reunió con los legisladores bonaerenses Diego Garciarena y Nerina Neumann para avanzar en una propuesta de reforma electoral en la provincia de Buenos Aires.
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, mantuvo una reunión de trabajo con el diputado provincial y presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, y con la senadora bonaerense Nerina Neumann, con el objetivo de avanzar en una propuesta de reforma electoral para la provincia de Buenos Aires.
Durante el encuentro, los dirigentes analizaron distintos aspectos vinculados a la modernización del sistema electoral bonaerense, haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer la transparencia, la equidad y la participación ciudadana.
En este marco, Abad sostuvo: “La reforma electoral no es un debate técnico de la política, es una prioridad institucional para devolverle a los bonaerenses la confianza en sus representantes. No podemos seguir con un sistema del siglo pasado para resolver los problemas del futuro; la provincia necesita reglas claras que garanticen una democracia plena y moderna”.
Asimismo, el marplatense destacó la importancia de actualizar las herramientas electorales: “Es imperioso avanzar hacia la Boleta Única de Papel. Es una herramienta que no solo simplifica el acto de votar, sino que termina con prácticas obsoletas, garantiza que toda la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro y genera un ahorro de recursos financieros y logísticos”, sostuvo.
Por su parte, Garciarena se refirió a la necesidad de generar consensos amplios, señalando que “una reforma de esta magnitud requiere de acuerdos políticos. No es la iniciativa de un sector contra otro, sino una construcción amplia que ponga por encima el interés de los bonaerenses. Vamos a convocar a todos los sectores que quieran mejorar la calidad democrática de nuestra provincia”.
En relación a la transparencia del proceso electoral, Neumann remarcó: “La transparencia es la base de la legitimidad. Queremos un sistema donde el ciudadano tenga la certeza de que su voto se respeta tal cual fue emitido, sin distorsiones provocadas por la complejidad de un sistema de boletas complejo que perjudica al elector”.
Finalmente, Abad subrayó el impacto de estas reformas en la calidad democrática:
“Modernizar el sistema es fortalecer las instituciones. Cuando el voto es más ágil, más transparente y más equitativo, la legitimidad de quienes resultan electos es mayor. Ese es el camino para que Buenos Aires vuelva a ser el motor institucional del país”, comentó.
Por su parte, los legisladores provinciales coincidieron en la importancia de avanzar en una agenda común y se comprometieron a trabajar en la elaboración de un proyecto sobre la reforma electoral.
En ese sentido, acordaron impulsar jornadas de trabajo junto a los integrantes de cada bloque legislativo, con el objetivo de enriquecer el debate y construir una propuesta sólida que contemple las distintas miradas políticas.
“Lo que estamos planteando no es una discusión menor ni una agenda de coyuntura. Es una discusión de fondo sobre la calidad de nuestra democracia en la provincia de Buenos Aires”, dijo Garciarena, agregando que “a partir de la reunión que mantuvimos con Maximiliano Abad y Nerina Neumann, coincidimos en algo muy básico: el sistema electoral bonaerense quedó viejo frente a las demandas de la sociedad”.
Al respecto, evaluó que “hoy tenemos un esquema complejo, poco transparente para el ciudadano común, y que muchas veces termina generando desigualdades entre las distintas fuerzas políticas. Eso no le hace bien a la democracia. Por eso proponemos avanzar hacia una reforma que tenga tres ejes muy claros: más transparencia, más equidad y más participación”.
“Ahora bien, también queremos ser muy claros en esto: una reforma electoral no puede ser impuesta. Tiene que construirse con consensos amplios. Nosotros no venimos a imponer una idea, venimos a abrir una conversación seria con todas las fuerzas políticas. Porque si algo necesita la provincia es recuperar confianza, y eso solo se logra con reglas de juego claras y compartidas”, matizó.