La UCR abadista amasa su proyecto de Boleta Única de Papel

DESCONFIANZA

Vienen a escuchar, pero también a exigir: intendentes de la Provincia llegan a La Plata Los jefes comunales se darán cita este jueves en La Plata. Escucharán al Gobernador en su análisis de coyuntura, pero llegarán con demandas urgentes por la caída de recursos, el aumento de la asistencia social y la falta de obra pública. Los amarillos aseguran que no fueron invitados.