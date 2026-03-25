25 de marzo de 2026
RUMORES
¿Vuelve Montenegro a la intendencia?
Los trascendidos sobre su vuelta ganan fuerza tras gestos públicos. Desde su entorno niegan el retorno, pero la especulación sigue viva entre los pasillos del Palacio Municipal y la Legislatura provincial.
Se empieza a rumorear en los pasillos del Palacio Municipal y de la Legislatura provincial que Guillermo Montenegro podría regresar a la comuna para retomar su cargo de intendente. La noticia, aún sin confirmación oficial, despierta especulaciones sobre cómo impactaría en la política local y en la gestión del Modelo Mar del Plata, que durante su ausencia quedó bajo la coordinación de Agustín Neme.
La posibilidad surge luego de que cayera su aspiración al Ministerio de Justicia de la Nación y tras un desempeño discreto en la Cámara Alta provincial. En los pasillos de la Comuna, señalan que Montenegro podría dejar su banca de senador provincial, asumida el 10 de diciembre de 2025, y suspender la licencia indefinida que mantiene para volver a ocupar el sillón de alcalde. Desde su entorno, sin embargo, desmienten los rumores y aseguran que el exjuez continuará en el Senado bonaerense, aunque no logran despejar todas las dudas que circulan en la política local.
En tanto, los llamados “cuatro fantásticos” de la política local muestran tensiones internas que, según allegados, podrían desbloquear la gestión en la ciudad, si Montenegro regresa.
Su presencia reciente en la Fiesta Nacional de la Papa en Otamendi, donde destacó “acompañando a uno de los sectores productivos más importantes de nuestra región”, reavivó los comentarios sobre su posible retorno, especialmente al compararse con otras festividades de la zona en las que no participó, como la Fiesta Nacional del Ternero en Ayacucho. Para algunos observadores, estos gestos serían señales políticas para mostrarse cercano a la región y preparar el terreno para un eventual regreso.
Más allá de los rumores, la incógnita sigue abierta: ¿será un regreso temporal, una estrategia política o una señal de que Montenegro realmente volverá a la intendencia? Mientras la política local debate, Neme continúa al frente de la comuna, y los concejales evalúan cómo manejarían un eventual retorno del exjuez, que podría reordenar la dinámica interna y redefinir alianzas en el Palacio Municipal. Solo el tiempo dirá si la ciudad verá de nuevo a Montenegro al frente del Ejecutivo y a Neme regresando al recinto del Concejo como edil.