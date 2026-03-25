25 de marzo de 2026
DISCUSIÓN EN PUERTA
Atención Kicillof: un exgobernador pide internas para definir candidato presidencial
Mientras el mandatario bonaerense desarrolla su campaña hacia la Casa Rosada, hay dirigentes del peronismo que piden una elección para resolver quien se postulará para presidente. El justicialismo ingresa en una nueva etapa de deliberación profunda.
El peronismo nacional busca una salida como alternativa al modelo de Javier Milei, pero no logra hacer una síntesis entre todos sus sectores. En ese marco, hay quienes ya se prueban el traje de candidato y este miércoles hubo un pedido de elecciones internas para definir postulaciones.
El senador nacional, Sergio Uñac, dio a conocer que presentó una carta a las autoridades de nuestro Partido Justicialista Nacional con una serie de propuestas. Entre los pedidos incluyó el de la realización de comicios para elegir un candidato presidencial.
"Presenté ante el Partido Justicialista una serie de propuestas para organizar, fortalecer y proyectar nuestra fuerza política frente al enorme desafío electoral que el pueblo argentino afrontará durante el próximo año", expresó.
Asimismo, indicó: "Frente a la angustia social, no podemos improvisar. La magnitud del calendario electoral exige una preparación temprana, profunda y colectiva. Es tiempo de tomar decisiones y construir una alternativa real".
El pedido llega en medio del operativo de Axel Kicillof para instalarse a nivel nacional con diferentes acciones y visitas agendadas. Por el momento, algunos de sus ministros y dirigentes designados viajaron a Córdoba, Santa Fe y Corrientes para construir el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Si bien Sergio Massa no forma parte del PJ, el tigrense sigue con atención los tironeos en el justicialistmo. Además, hizo saber a sus más cercanos que piensa en ser candidato a presidente "en algún momento".
De esta manera, se configura un escenario en el que comienzan a emergen nombres que ponen a Kicillof en un nuevo dilema hacia su candidatura presidencial. Los próximos pasos serán vitales para el justicialismo ante un gobierno nacional que atraviesa unos de los peores momentos desde que asumió en diciembre 2023.