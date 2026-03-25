25 de marzo de 2026
REPARTO DE PODER
Tras la interna, así quedaron los consejos de los PJ locales en los 16 distritos
Las listas ganadoras se quedaron con la conducción de los partidos justicialistas distritales, mientras que las minorías lograron lugares en secretarías y vocalías. El MDF se impuso en la mayoría de los municipios, pero La Cámpora y el Frente Renovador también lograron representación.
Las elecciones internas del Partido Justicialista bonaerense en 16 distritos dejaron no solo ganadores en cada municipio, sino también la conformación definitiva de los consejos partidarios locales, donde las listas triunfantes se quedaron con la conducción y las minorías obtuvieron representación en distintos cargos.
En la mayoría de los casos, las listas vencedoras se quedaron con la presidencia, la vicepresidencia y la mayor parte de las secretarías del consejo, mientras que las fuerzas que quedaron en segundo lugar accedieron a vocalías y a algunas secretarías específicas, de acuerdo al sistema de integración por mayoría y minoría que rige en el partido.
El resultado general mostró un predominio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que responde al gobernador Axel Kicillof, que celebró triunfos en diez distritos: Morón, San Miguel, San Nicolás, San Antonio de Areco, Zárate, Balcarce, Lobería, Roque Pérez, Saladillo y Lincoln.
Entre ellos se destacan Claudio Román en Morón, Santiago Fidanza en San Miguel, Sebastián Vignoles en San Nicolás y Leandro Matilla en Zárate, quienes quedaron al frente de los consejos partidarios con amplias mayorías en la integración de las secretarías y vocalías.
En Lincoln, donde se impuso la lista que encabeza Jorge Fernández, la particularidad fue que la minoría no obtuvo representación en el consejo, por lo que la conducción quedó completamente en manos del sector ganador.
Por su parte, La Cámpora logró quedarse con la conducción del PJ en Tres de Febrero, Magdalena y General Pueyrredon. En el primero de esos distritos, Juan Debandi quedó al frente del consejo partidario, mientras que en Mar del Plata la presidencia será para Daniel Di Bartolo y en Magdalena para Mirna Gurina.
El Frente Renovador, en tanto, obtuvo la conducción del PJ en Tornquist, donde Alberto Musso quedó como presidente del consejo local. Además, en Junín se impuso una lista impulsada por un acuerdo entre el massismo, el kicillofismo y el kirchnerismo que llevará a Fernando Burgos a la presidencia del partido en ese distrito.
Uno de los resultados más llamativos se dio en Coronel Suárez, donde se impuso la lista encabezada por Damián Meier. Allí se presentó una boleta integrada por dirigentes del peronismo tradicional y referentes jóvenes que terminó derrotando a la nómina impulsada por el intendente Ricardo Móccero, alineado con el kicillofismo en alianza con La Cámpora.
De esta manera, tras la oficialización de las autoridades, quedaron conformados los consejos de distrito del PJ bonaerense, que tendrán a su cargo la conducción política y organizativa del partido en cada municipio en el nuevo escenario que dejó la interna partidaria.
PJ locales: así quedaron conformados los consejos distritales
Los congresales de los 16 distritos