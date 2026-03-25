Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de marzo de 2026 REPARTO DE PODER

Tras la interna, así quedaron los consejos de los PJ locales en los 16 distritos

Las listas ganadoras se quedaron con la conducción de los partidos justicialistas distritales, mientras que las minorías lograron lugares en secretarías y vocalías. El MDF se impuso en la mayoría de los municipios, pero La Cámpora y el Frente Renovador también lograron representación.

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