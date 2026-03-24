Volver | La Tecla Nacionales 24 de marzo de 2026 CAÍDA LIBRE

Economía en rojo: pasó otro fin de semana largo y el consumo no repunta

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa tildó de "baja intensidad" el movimiento que se generó en estos días. Preocupación ante una actividad que no logra dar signos de recuperación.

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