23 de marzo de 2026
RECORRIDA
Kicillof consolida su armado y acelera el despliegue rumbo a 2027
Entre plenarios, lanzamientos y una usina de ideas, el gobernador articula estructura, discurso y alianzas para proyectarse a nivel nacional.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof comenzó a mostrar avances concretos en su proyección nacional con el desembarco del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Corrientes, donde se realizó un plenario con fuerte impronta federal. El encuentro, llevado a cabo en la localidad de Empedrado, marcó el inicio de una estrategia que busca reorganizar el peronismo desde el interior del país y ampliar la base política del espacio.
La actividad reunió a dirigentes locales, legisladores y referentes bonaerenses, con la participación destacada de Alberto Descalzo y Julio Pereyra, dos figuras clave del armado kicillofista. El anfitrión fue el intendente Fernando Chara, quien impulsó una construcción horizontal y convocó a consolidar una estructura que trascienda los límites de la provincia de Buenos Aires.
A través de un mensaje enviado al plenario, Kicillof definió la iniciativa como un primer paso hacia la construcción de una alternativa política con eje en la producción, la soberanía y el federalismo. En ese marco, Descalzo fue explícito al señalar que el gobernador se encamina a competir por la presidencia, al tiempo que llamó a fortalecer el trabajo territorial y diferenciarse de las prácticas tradicionales del peronismo.
En la misma línea, Pereyra cuestionó los mecanismos de selección interna “a dedo” y propuso avanzar hacia consensos que eviten divisiones en un contexto político adverso. Durante el encuentro también se remarcó la necesidad de reconstruir el peronismo con una mirada más amplia, con la participación de referentes como la diputada nacional Nancy Sand y dirigentes de distintas localidades correntinas.
El despliegue del MDF no se limita al interior del país. Días atrás, Kicillof encabezó su lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito históricamente adverso para el peronismo, donde llamó a construir “una alternativa para cerrar este ciclo” y poner fin tanto al gobierno de Javier Milei como a dos décadas de predominio del macrismo en el distrito. El acto, realizado en el Teatro Picadero, reunió a dirigentes bonaerenses y porteños y buscó consolidar presencia política en un territorio clave de cara a 2027.
En ese contexto, el gobernador planteó que la iniciativa no responde a una lógica electoral inmediata, sino a la necesidad de construir un movimiento amplio que logre interpretar a las mayorías. Además, remarcó que el desafío no es solo disputar poder político, sino proponer un modelo productivo y social alternativo, con una mirada federal que integre a la Ciudad dentro de un proyecto nacional más amplio.
En paralelo, Kicillof dio otro paso en esa construcción con el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), presentado en La Plata como una usina de ideas para sustentar su proyecto nacional. Acompañado por el intendente Julio Alak, definió a la capital bonaerense como el “kilómetro cero” de una propuesta orientada a dejar atrás el enfoque económico libertario y construir una alternativa con eje en el desarrollo nacional.
Durante ese acto, el mandatario formuló duras críticas al gobierno nacional y cuestionó indicadores económicos y sociales, al señalar caídas en la actividad productiva, el empleo y el poder adquisitivo. El CEDAF, en ese sentido, fue presentado como una herramienta para generar propuestas y disputar el sentido del rumbo económico. Con iniciativas en el territorio, en la Ciudad y en el plano programático, el kicillofismo busca consolidar volumen político y posicionarse en la carrera hacia 2027.