Ingresos en retroceso y endeudamiento en alza: más de la mitad no llega al día 20
El deterioro del poder adquisitivo impulsa el uso del crédito para cubrir consumos cotidianos, según un relevamiento nacional que dio a conocer el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de marzo
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El endeudamiento de los hogares argentinos registró niveles elevados en los últimos meses, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo. De acuerdo con el Monitor de Opinión Pública (MOP) de marzo elaborado por Zentrix Consultora, el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses, principalmente para cubrir gastos cotidianos, pagar tarjetas de crédito, cancelar deudas previas, abonar servicios o afrontar el alquiler.
Entre quienes recurrieron al crédito, una proporción significativa reportó dificultades para cumplir con los pagos: cerca de 9 de cada 10 indicó problemas de repago. El estudio también señala que el 83,9% de los encuestados considera que sus ingresos no superan la inflación, mientras que más de la mitad afirma no llegar al día 20 de cada mes con sus recursos disponibles.
En cuanto a la percepción socioeconómica, más del 53% de los consultados se identifica como parte de la clase baja. Asimismo, alrededor de seis de cada diez personas califican la situación general del país como mala o muy mala, según los resultados del relevamiento.
El informe indica que el endeudamiento se utiliza de manera extendida para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos corrientes. En este sentido, el crédito aparece vinculado principalmente a necesidades de consumo inmediato, lo que se refleja también en los niveles de dificultad para su posterior cancelación.
Respecto al destino de los fondos, los datos muestran una concentración en gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas. Este patrón sugiere que el financiamiento se orienta mayormente a cubrir obligaciones presentes.
En paralelo, el estudio relevó percepciones sobre las estadísticas oficiales de inflación. El 65,8% de los encuestados consideró que el índice publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no refleja adecuadamente la evolución de los precios en su experiencia cotidiana.
Esta percepción se vincula con la evaluación del poder adquisitivo: una amplia mayoría indicó que sus ingresos no acompañan el ritmo de los precios. En este contexto, la inflación es evaluada en función de su impacto sobre la capacidad de consumo y la duración del ingreso mensual.
En el plano político, la medición de marzo registró una desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei del 53,3%, mientras que la aprobación se ubicó en el 38,5%. Los datos surgen de un relevamiento nacional de 1.198 casos, realizado mediante cuestionario autoadministrado en línea, con un margen de error estimado en ±2,83% y un nivel de confianza del 95%.