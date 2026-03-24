24 de marzo de 2026
LA TECLA PATAGONIA
A cuánto asciende la deuda que ANSES tiene con las cajas jubilatorias patagónicas
Salvo Río Negro, el resto de las provincias del sur no transfirieron sus cajas a Nación por lo que el organismo nacional debe costear los déficits según leyes de los ’90 y el Consenso Fiscal. Los montos adeudados son millonarios. Algunas lograron convenios de pago, otras fueron a la Justicia. La situación en cada una
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene deudas históricas con las cajas previsionales no transferidas de varias provincias patagónicas, en cumplimiento de la obligación legal de cubrir déficits de los sistemas jubilatorios provinciales que no fueron cedidos a la Nación en los años 90.
Neuquén logró un acuerdo concreto, Chubut avanza con un reclamo judicial millonario y Santa Cruz enfrenta un déficit significativo también con dinero por reclamar. Río Negro, en cambio, ya no forma parte de este esquema, es la única de la región que tiene la caja transferida a Nación desde la década del ´90.
El gobernador Rolando Figueroa firmó en febrero de este año un convenio con ANSES y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El acuerdo prevé el pago de $48.000 millones en 12 cuotas mensuales de $4.000 millones cada una, que comenzarán a acreditarse en mayo de 2026. Se trata de un “pago a cuenta” por la deuda acumulada por el financiamiento del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).
Según estimaciones provinciales, la deuda total hasta 2025 supera los $350.000 millones. El ministro de Economía neuquino, Guillermo Koenig, destacó que el convenio implica “el reconocimiento de que la Nación nos debe dinero”. Es el primer avance concreto tras casi tres décadas de reclamos.
En Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció en diciembre pasado que la provincia presentaría una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para cobrar más de $51.000 millones que ANSES adeuda a la caja previsional provincial. Los fondos corresponden a aportes y compensaciones que Nación debe reintegrar por ley a las cajas no transferidas.
En febrero de 2026, Torres y los gremios provinciales unificaron el reclamo, advirtiendo que “la retención de estos recursos es ilegal”. En las últimas semanas el mandatario anticipó “buenas noticias” y “avances” en las gestiones, aunque hasta el momento no se firmó ningún convenio y la demanda judicial sigue su curso. Torres aseguró que los fondos, de cobrarse, se destinarán exclusivamente a la caja previsional y a obras para jubilados.
La Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz no fue transferida a Nación y sigue bajo órbita provincial. El gobernador Claudio Vidal ratificó durante la apertura de sesiones legislativas, que “la caja se queda en Santa Cruz” y descartó cualquier transferencia.
Sin embargo, el sistema registra un déficit anual cercano a los $270.000 millones, monto que la provincia cubre con recursos propios. La Corte Suprema aceptó demandas santacruceñas relacionadas con el financiamiento previsional, pero no trascendieron avances recientes.
En Río Negro, la situación es diferente, la caja está transferida a Nación desde 1996, sin deuda de este tipo. Por lo tanto, no existe una caja previsional provincial separada ni deuda de ANSES hacia la provincia por este concepto. ANSES asumió las obligaciones jubilatorias de los beneficiarios transferidos.
De las 13 provincias que mantuvieron cajas no transferidas (entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Neuquén y Santa Cruz), ANSES debe cubrir los déficits según leyes de los ’90 y el Consenso Fiscal. Desde la asunción de Javier Milei, los giros se interrumpieron en varios casos, lo que generó un rojo acumulado que supera los $2 billones a nivel nacional.
Neuquén es, hasta ahora, la única de las patagónicas que logró un desembolso concreto. Chubut apuesta a la Justicia, mientras Santa Cruz prioriza la sostenibilidad interna sin confrontación abierta, pero con reclamos en curso.