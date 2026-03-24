Volver | La Tecla Nacionales 24 de marzo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

A cuánto asciende la deuda que ANSES tiene con las cajas jubilatorias patagónicas

Salvo Río Negro, el resto de las provincias del sur no transfirieron sus cajas a Nación por lo que el organismo nacional debe costear los déficits según leyes de los ’90 y el Consenso Fiscal. Los montos adeudados son millonarios. Algunas lograron convenios de pago, otras fueron a la Justicia. La situación en cada una

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