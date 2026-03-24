24 de marzo de 2026
FUEGO CRUZADO
Debate en Bragado: cuestionan un show y el intendente habla de inversión privada
El bloque del PRO pidió informes detallados sobre tasas, gastos y uso de recursos municipales en el recital, mientras que el intendente sostuvo que se trató de una iniciativa privada en la que el Municipio solo aportó apoyo logístico y destacó su impacto en la economía local.
El bloque de concejales del PRO en Bragado presentó un pedido formal para que el Ejecutivo municipal rinda cuentas sobre la organización del espectáculo musical realizado el 28 de febrero en la Plaza Raúl Alfonsín. A través de un Proyecto de Comunicación, solicitaron a la Secretaría de Hacienda información detallada sobre el cumplimiento de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026.
Desde la oposición aclararon que acompañan la realización de este tipo de eventos, valorando que acerquen propuestas culturales a la ciudad sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos. Sin embargo, advirtieron que el Municipio habría aportado una estructura significativa de recursos humanos y técnicos, lo que obliga -según remarcaron- a garantizar transparencia en el uso de fondos públicos.
En ese marco, los concejales exigieron precisiones sobre el cobro de tasas y derechos a la empresa organizadora, el consumo eléctrico de los puestos gastronómicos, las habilitaciones correspondientes y el detalle del gasto público en personal y logística. También pidieron que se informen los montos percibidos y se adjunten los comprobantes en un plazo de siete días hábiles.
El planteo incluye además cuestionamientos por el uso del espacio público, ya que señalaron que amplios sectores de la plaza y calles aledañas permanecieron cerrados durante varios días, además de registrarse cortes de tránsito durante el evento. En ese sentido, consideraron necesario verificar si el canon abonado por el sector privado fue acorde al despliegue realizado.
Frente a estos cuestionamientos, el intendente Sergio Barenghi dialogó con LaTecla.Info respondió y defendió la política de acompañar este tipo de iniciativas. Según explicó, el recital fue impulsado por una empresa privada y el Municipio solo facilitó el uso del predio y colaboró con aspectos operativos como la seguridad.
El jefe comunal subrayó que la gestión no intervino en la venta de entradas ni en la contratación de artistas, y destacó el impacto positivo de estos eventos en la economía local. “Si hay empresarios dispuestos a invertir, nosotros facilitamos las condiciones porque generan movimiento en hoteles, restaurantes y en toda la comunidad”, afirmó.