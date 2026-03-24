Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de marzo de 2026 FUEGO CRUZADO

Debate en Bragado: cuestionan un show y el intendente habla de inversión privada

El bloque del PRO pidió informes detallados sobre tasas, gastos y uso de recursos municipales en el recital, mientras que el intendente sostuvo que se trató de una iniciativa privada en la que el Municipio solo aportó apoyo logístico y destacó su impacto en la economía local.

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