Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

24 de Marzo: memoria, grieta y tensiones en Mar del Plata

A medio siglo del golpe, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon expone fracturas internas en torno a las políticas de memoria, con iniciativas que reabren el debate sobre el rol institucional frente al pasado y tensan los consensos construidos desde el retorno democrático.

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