Denuncian la desaparición del periodista David Cantarino

La familia y colegas del periodista David Norberto Cantarino denunciaron su desaparición luego que perdiera todo contacto cuando se dirigía a la localidad de San Miguel, en el Gran Buenos Aires.



Cantarino, colaborador del medio Prensa Mac y militante del partido Forja, es reconocido en redes sociales y ámbitos militantes como “El Judío Zurdo”. Según informó su esposa, Sandra Carrasco, el último registro de su paradero se perdió en esa zona del conurbano bonaerense. Una semana después, la mujer formalizó la denuncia por averiguación de paradero ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.



La desaparición genera especial preocupación porque Cantarino se encontraba realizando una investigación profunda sobre la denominada “Causa Libra”. Su familia y compañeros sospechan que su labor periodística podría estar relacionada con lo ocurrido.



En las últimas horas trascendió que, luego de la desaparición, Sandra Carrasco comenzó a recibir mensajes amenazantes enviados desde el propio celular de David. En uno de ellos se exigía el “borrado de información específica” a cambio de su liberación. Actualmente el teléfono se encuentra apagado y sin señal.

