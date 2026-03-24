24 de marzo de 2026
VILLA GESELL
Intervención de Kicillof y conciliación obligatoria en el conflicto de Camioneros
Se suspenden los despidos y se abre un canal de diálogo luego de una protesta con cortes y quema de neumáticos.
El conflicto entre el sindicato de Camioneros y el municipio de Villa Gesell ingresó en una nueva etapa tras la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Luego de intensas gestiones, se acordó dictar la conciliación obligatoria, lo que implica la suspensión de los despidos en la rama de barrido y la apertura de una instancia formal de diálogo entre las partes.
La medida fue alcanzada tras conversaciones directas entre dirigentes gremiales y el gobernador Axel Kicillof, junto a funcionarios provinciales que se comprometieron a mediar en el conflicto. De esta manera, la Provincia asume un rol activo como garante del proceso de negociación.
La conciliación obligatoria establece un marco legal que obliga tanto al municipio como al gremio a sentarse a dialogar, evitando nuevas medidas que puedan agravar la situación de los trabajadores y de las empresas involucradas. El período inicial será de 15 días hábiles, con posibilidad de prórroga por el mismo plazo.
Aunque la tensión persiste, la decisión abre un canal institucional que busca transformar la confrontación en una negociación efectiva. Más que un trámite administrativo, la conciliación aparece como una oportunidad concreta para encauzar el conflicto hacia una solución.
El conflicto tuvo su punto más alto el lunes, cuando Camioneros realizó una protesta frente al municipio de Villa Gesell en rechazo a la decisión de no renovar el contrato de barrido manual, lo que pone en riesgo cerca de 40 puestos de trabajo. La manifestación incluyó quema de neumáticos, corte total del tránsito y un fuerte despliegue de camiones en pleno centro de la ciudad.
La protesta comenzó durante la madrugada en pleno feriado y se intensificó con la llegada de camiones de distintas empresas, generando complicaciones en la circulación y preocupación entre vecinos y comerciantes. El gremio cuestionó la decisión municipal —atribuidas a razones presupuestarias— y anticipaba la presencia de Pablo Moyano, en un clima de creciente conflictividad que ahora busca encauzarse mediante la intervención provincial.