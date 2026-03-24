24 de marzo de 2026
"SUPERVISION MEDICA"
Preocupación por Martín Sabbatella: fue intervenido y continúa su recuperación
Se encuentra internado en el hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía. Por ese motivo, el exintendente de Morón no pudo acompañar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando declaró la semana pasada ante la justicia en la causa Cuadernos y tampoco pudo asistir ayer domingo a los homenajes a Nora Cortiñas.
Luego de confirmarse su internación, preocupa la salud del exintendente de Morón Martín Sabbatella, titular del partido Nuevo Encuentro a nivel nacional. Según trascendió, está internado en el hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía a la espera de su evolución.
El origen del malestar pasajero que aqueja al dirigente fue la aparición de una piedra en el riñón. Por ese motivo se presentó en la guardia el lunes 16 de marzo y los médicos, al detectar de qué se trataba, optaron por colocarle un catéter para que ese cuerpo extraño se desprenda.
Tal como se espera para este tipo de casos, cálculos renales y algunos sedimentos, implicó una pequeña intervención el sábado para retirar el instrumental médico y limpiar la zona. Sin embargo, todo se complicó cuando detectaron que también tiene una hernia, por eso el equipo médico decidió su internación para poder controlar la evolución.
“Está estable y bien de salud, con esta situación que le venía molestando. No está claro si fue fruto de algún esfuerzo que afloró la hernia, pero está todo en manos del equipo médico que decide los pasos a seguir”, aseguraron a Primer Plano Online allegados a Sabbatella.
Por ese motivo, el exintendente de Morón no pudo acompañar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando declaró la semana pasada ante la justicia en la causa Cuadernos y tampoco pudo asistir ayer domingo a los homenajes a Nora Cortiñas.