Preocupación por Martín Sabbatella: fue intervenido y continúa su recuperación

A raíz de una inesperada internación, hoy no pude participar de la conmemoración del 96° aniversario del nacimiento de nuestra querida Madre Nora Cortiñas, en su vivienda de Castelar, que reabrirá como Casa Museo Norita Cortiñas.



La celebración fue un hermoso abrazo a la memoria… pic.twitter.com/5kp1yuOOC3