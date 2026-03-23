Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de marzo de 2026 TODOS A LA MESA

Los reclamos que deberá escuchar Kicillof en medio de su planteo a Nación

Los intendentes se darán cita esta semana en La Plata con demandas urgentes por la caída de recursos, el aumento de la asistencia social y la falta de obra pública.

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