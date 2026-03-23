Villa Gesell: crece la tensión por protesta de camioneros frente al municipio
La medida se desarrolla en pleno feriado, con quema de neumáticos, corte total del tránsito y fuerte despliegue de camiones en el centro de la ciudad, en rechazo a la decisión municipal de no renovar el contrato de barrido manual, lo que pone en riesgo decenas de puestos de trabajo.
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Camioneros realizaron este lunes una protesta frente a la municipalidad que incluyó quema de neumáticos y el corte total del tránsito en pleno centro de la ciudad. La medida comenzó durante la madrugada, en medio de un fin de semana largo, y generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.
Los primeros camiones llegaron alrededor de las 7 de la mañana. Se trató de unidades de la empresa Santa Elena, conducidas por afiliados al Sindicato de Choferes, que se instalaron sobre la avenida 3 entre paseo 108 y 109, justo frente al palacio municipal. La protesta irrumpió en una jornada feriada y sin actividad administrativa.
Fuente: Diario Beach
La presencia de los vehículos pesados provocó complicaciones en la circulación y derivó en el corte total del tránsito sobre una de las principales arterias de la ciudad. Minutos después, cerca de las 7.30, los manifestantes encendieron neumáticos en la vía pública, lo que intensificó el clima de tensión.
El reclamo del sindicato se originó tras la decisión del municipio de no renovar el contrato del servicio de barrido manual en la avenida 3, que la empresa Santa Elena prestaba con unas 40 trabajadoras. Desde la firma señalaron que la medida responde a cuestiones presupuestarias, aunque fue rechazada por el gremio.
Con el correr de la mañana, la protesta se amplió y sumó camiones de otras empresas, incluyendo distribuidoras de bebidas y firmas de otras localidades como Covelia. Se esperaba que cerca del mediodía arribara el dirigente nacional de Camioneros, Pablo Moyano, para encabezar un acto, en un contexto de creciente tensión frente a la sede municipal