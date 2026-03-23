23 de marzo de 2026
CONMOCION
Murió Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans
El empresario ucraniano, clave en la transformación de OnlyFans en un gigante global de la monetización de contenido, murió tras una prolongada lucha contra el cáncer, dejando interrogantes sobre el futuro de la compañía y un legado marcado por el crecimiento explosivo de la economía digital.
Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans y figura central en su expansión global, falleció este lunes a los 43 años tras una prolongada lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por la propia compañía, que informó que el empresario murió en paz, marcando el final de la vida de uno de los actores más influyentes de la economía digital de los últimos años.
Nacido en Odesa, Ucrania, Radvinsky emigró durante su infancia a Estados Unidos, donde creció en Chicago y residía en Florida. A pesar de liderar una de las plataformas más rentables del mundo, se caracterizó por mantener un perfil extremadamente bajo, con escasas apariciones públicas y sin exposición mediática.
OnlyFans había sido fundada en 2016 por los británicos Guy y Tim Stokely, pero fue la llegada de Radvinsky en 2018, a través de Fenix International, lo que marcó un punto de inflexión en la compañía. Bajo su liderazgo, se consolidó el modelo de suscripción que permite a los creadores monetizar contenido directamente, mientras la empresa retiene un 20% de los ingresos.
Durante su gestión, la plataforma experimentó un crecimiento exponencial, especialmente durante la pandemia, cuando se convirtió en una fuente alternativa de ingresos para millones de usuarios. Para 2024, OnlyFans contaba con más de 4,6 millones de creadores y cerca de 377 millones de usuarios, con ingresos anuales superiores a los US$ 1.400 millones. Desde 2021, Radvinsky habría percibido alrededor de US$ 1.800 millones en dividendos.