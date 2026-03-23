Volver | La Tecla Nacionales 23 de marzo de 2026 CONMOCION

Murió Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans

El empresario ucraniano, clave en la transformación de OnlyFans en un gigante global de la monetización de contenido, murió tras una prolongada lucha contra el cáncer, dejando interrogantes sobre el futuro de la compañía y un legado marcado por el crecimiento explosivo de la economía digital.

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