Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de marzo de 2026 GRAFICA

Christian Castillo: "Los temas centrales son los bajísimos salarios, la precarización laboral y ahora el desempleo"

El referente del PTS en el FIT rechaza el desdoblamiento de elecciones, las reelecciones indefinidas y la Boleta Única, y advierte sobre la crisis laboral como principal problema en la Provincia.

Compartir