23 de marzo de 2026
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Christian Castillo: "Los temas centrales son los bajísimos salarios, la precarización laboral y ahora el desempleo"
El referente del PTS en el FIT rechaza el desdoblamiento de elecciones, las reelecciones indefinidas y la Boleta Única, y advierte sobre la crisis laboral como principal problema en la Provincia.
En el marco del debate sobre reformas políticas y el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires, Christian Castillo, dirigente del PTS dentro del Frente de Izquierda, expone su mirada crítica sobre distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo y otros sectores. Desde el sistema de votación hasta la continuidad de los mandatos y la situación socioeconómica, el dirigente plantea una postura centrada en la defensa de la representación política y las condiciones de vida de los trabajadores.
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-No consideramos conveniente desdoblar las elecciones porque cuando las provinciales se desdoblan sin recursos, sin medios de comunicación, solo benefician a los que tienen los aparatos de gobierno. Todo el resto de los partidos se ve desfavorecido por esa estructura electoral, así que somos contrarios al desdoblamiento.
2¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-También estamos en contra. Creemos que, en este caso, es parte de una negociación que tiene el Gobierno provincial como pago de favores por el desdoblamiento anterior y no estamos de acuerdo. Más cuando son intendentes que cobran los salarios de funcionarios más altos de todos los que hay, mientras mantienen salarios de hambre para la gran mayoría de los trabajadores municipales.
3¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Boleta Única de Papel no, estamos por la boleta tradicional. En la boleta única no se ve el total de los candidatos, es una forma de que entren candidatos que nadie se entera que están, porque solo se ven los primeros.
4Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-No estamos por la eliminación de las PASO, aunque sí podríamos discutir la modificación del piso electoral. Si no son simultáneas y obligatorias permite que de otros partidos intervengan en las internas de un espacio. La línea del Gobierno es que se vote cada vez menos y la eliminación de las PASO es un camino hacia
liquidar las elecciones de medio término, que es lo que ya propuso Milei, así que estamos totalmente en contra de eso.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Los temas centrales son los bajísimos salarios, la precarización laboral y ahora el desempleo. Están cerrando empresas industriales y comercios y no hay ninguna reacción, el Gobernador habla del tema pero lo hace como si fuera un periodista. No hay ninguna medida que se haya tomado para enfrentar este flagelo.