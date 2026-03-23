23 de marzo de 2026
ANIVERSARIO
La Provincia se moviliza masivamente a 50 años del golpe y converge en Plaza de Mayo
Con actos en el conurbano y el interior, las organizaciones marchan con consignas de memoria y cuestionamientos al presente.
A 50 años del golpe de Estado de 1976, la provincia de Buenos Aires será uno de los principales epicentros de las movilizaciones por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, con actos y marchas en numerosos municipios que confluirán, en muchos casos, hacia la convocatoria central en Plaza de Mayo. Se espera una alta participación en todo el territorio bonaerense, en una jornada que tendrá un carácter especialmente significativo por el aniversario.
En el conurbano, distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales organizaron puntos de encuentro desde el mediodía en estaciones y plazas para movilizarse hacia la Ciudad de Buenos Aires. Localidades como Merlo, San Antonio de Padua e Ituzaingó coordinaron salidas conjuntas, mientras que otros distritos, como Quilmes y La Plata, desarrollarán actividades propias con marchas, intervenciones y espacios de reflexión.
En el interior de la provincia también habrá actos destacados. En Mar del Plata, la convocatoria será a las 16 en Luro y San Luis bajo la consigna “50 años no son cuento”, mientras que en Marcos Paz se realizará una concentración a las 13 en la Plaza Hipólito Yrigoyen. A lo largo del mes, además, se vienen realizando actividades culturales y de memoria en distintos municipios, con fuerte participación de organismos de derechos humanos.
En este marco, la CGT convocó a movilizarse y a concentrar a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar para sumarse a la marcha central en Plaza de Mayo. La central sindical ratificó su compromiso con la defensa de la memoria y los derechos humanos, y llamó a participar bajo las consignas históricas de la jornada.
Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con una postura diferenciada de la conducción cegetista, difundió su propia convocatoria junto a organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El gremio llamó a concentrar desde las 12 en Avenida de Mayo y 9 de Julio. En toda la provincia, la jornada estará atravesada por consignas como “Nunca Más” y por críticas al contexto político actual, en lo que se prevé como una de las movilizaciones más masivas de los últimos años.