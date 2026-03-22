Volver | La Tecla Nacionales 22 de marzo de 2026 VIEJAS PRáCTICAS

El párate de la economía y las prácticas kirchneristas que calaron hondo en la sociedad

Mientras la economía sigue parada y las importaciones entran a full dejando en la lona a las pymes locales, el escándalo de Manuel Adorni pegó fuerte. La gente, harta de costumbres kirchneristas, no quiere ni un poquito de “casta” en el Gobierno que prometió cambio.

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