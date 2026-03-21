21 de marzo de 2026
ESCÁNDALO
Adorni contra las cuerdas: Lijo quiere saber quién le pagó los viajes
El juez que Milei había designado en la Corte levantó el secreto fiscal y bancario en la causa por los vuelos realizados por el jefe de gabinete del gobierno libertario.
El escándalo desatado por la revelación de que Betina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, viajó a los Estados Unidos en el avión oficial junto al jefe de gabinete y al propio presidente de la Nación, Javier Milei, y el resto de su comitiva, dio lugar a que un juez aliado al gobierno cerrara el cerco sobre el alto funcionario, al ordenar que se levante el secreto fiscal y bancario en la causa.
El juez es Ariel Lijo, a quien Milei había nombrado por decreto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto a Manuel García-Mansilla. Lijo renunció al cargo al producirse una inmediata controversia por lo irregular de su nombramiento; García-Mansilla tardó un poco más en bajarse, y sólo lo hizo después de firmar medio centenar de fallos.
El magistrado dispuso que se levantara el secreto fiscal y bancario en la causa en la que se investigan los viajes de Adorni junto a su familia, ya que busca saber quién pagó esos viajes.
En los últimos días se difundieron documentos y facturas que indicarían que al menos un vuelo de Adorni fue pagado por una empresa del periodista Marcelo Grandio, de buena sintonía con el gobierno libertario. Los tickets habrían costado 4830 dólares en total.
La investigación judicial es para dilucidar si se otorgó algún beneficio indebido, porque la empresa pagadora (In House SA) tiene contratos con el Estado bajo la órbita de la propia Jefatura de Gabinete.