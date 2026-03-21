Volver | La Tecla Nacionales 21 de marzo de 2026 ESCÁNDALO

Adorni contra las cuerdas: Lijo quiere saber quién le pagó los viajes

El juez que Milei había designado en la Corte levantó el secreto fiscal y bancario en la causa por los vuelos realizados por el jefe de gabinete del gobierno libertario.

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