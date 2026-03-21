Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de marzo de 2026 ANDANDO

El kicillofismo camina el país ante el desafío de ampliar y sumar por dentro y por fuera

El Gobernador lleva meses impulsando una apertura que sume sectores a su movimiento, incluso por fuera del peronismo. La propuesta de Pichetto a CFK para conformar un “frente anti Milei” lo obligó a acelerar. “Achicamos la frontera”, advirtió un ladero suyo. Kicillof envió alfiles a CABA y la Patagonia y quizás vaya a Tierra del Fuego.

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