21 de marzo de 2026
NOTA DE TAPA
Garciarena: “No podemos estar cambiando las reglas de juego según la coyuntura”
El diputado de UCR + Cambio Federal dijo que la reelección indefinida de los intendentes “no es un tema prioritario” y que debería ser decisión de los municipios. Se mostró en favor de mantener las PASO y del desdoblamiento, porque “es bueno separar la discusión provincial de la nacional”.
En un año en que la posibilidad de una reforma política en la provincia de Buenos Aires está sobre el tapete, el diputado Diego Garciarena, del bloque UCR + Cambio Federal, dejó sentada su posición sobre temas candentes como el desdoblamiento, el uso de boleta única o múltiple, la eliminación o mantenimiento de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la posibilidad de reinstaurar la reelección indefinida para los intendentes.
1 ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
–El desdoblamiento se da de hecho por la coexistencia de los distintos instrumentos electorales (BUP en elecciones nacionales y Boleta Sábana en las elecciones provinciales). Lo que podemos discutir es si deben hacerse el mismo día o en días distintos (concurrentes o no concurrentes) y en ese sentido creo que es bueno separar la discusión provincial de la nacional.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
–No es un tema prioritario en absoluto. El debate de las reelecciones debe hacerse en una reforma constitucional que fije definitivamente un camino (igual que la CN). No podemos estar cada año discutiendo lo mismo y cambiando las reglas de juego según la coyuntura. Respecto de las reelecciones de intendentes y concejales, quienes somos autonomistas creemos que es un tema que debe discutir y decidir cada Concejo Deliberante.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
–Boleta Única de Papel, sí. Tenemos un proyecto presentado y la experiencia de la elección nacional del 2025 demostró que es un excelente instrumento de votación. Rápido, económico, sustentable y transparente.
4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
–Las PASO son una herramienta fundamental para ordenar el mapa electoral y resolver las cuestiones internas de cada sector.
5 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
–La educación pública. Hay que recuperar la calidad educativa, hay que invertir en educación, más y más. “Todos los problemas son problemas de educación” afirmaba Domingo Faustino Sarmiento, y vaya si tenía razón.