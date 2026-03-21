Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de marzo de 2026 NOTA DE TAPA

Garciarena: “No podemos estar cambiando las reglas de juego según la coyuntura”

El diputado de UCR + Cambio Federal dijo que la reelección indefinida de los intendentes “no es un tema prioritario” y que debería ser decisión de los municipios. Se mostró en favor de mantener las PASO y del desdoblamiento, porque “es bueno separar la discusión provincial de la nacional”.

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