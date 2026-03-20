20 de marzo de 2026
MEMORIA
Falleció María Takara de Oshiro, Madre de Plaza de Mayo
Tenía 95 años, y durante más de la mitad de su vida buscó a su hijo Jorge, uno de los 17 “nikkei” desaparecidos.
A pocos días de cumplirse medio siglo del inicio del régimen dictatorial que hizo desaparecer a su hijo Jorge, murió María Takara de Oshiro, una de las Madres de Plaza de Mayo.
La mujer tenía 95 años, más de la mitad de los cuales los pasó buscando a Jorge Eduardo, su vástago, quien fue secuestrado durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.
Jorge fue uno de los 17 nikkei desaparecidos. El término refiere a los japoneses que forman parte de la primera generación nacida fuera de su país. En el momento de su desaparición, en noviembre de 1976, tenía sólo 18 años.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires expresó en un comunicado su dolor por la muerte de María Takara.
Ella “integró una generación de madres que, con su lucha ejemplar, sostuvieron la memoria de sus hijos y la búsqueda de verdad y justicia, también desde la comunidad nikkei”, manifiesta el texto.
Cuando se produjo el secuestro de su hijo, María no hablaba español. Sólo se integró a la Asociación Madres de Plaza de Mayo en 2018. Nora Cortiñas le entregó el pañuelo blanco que identifica a las Madres.