20 de marzo de 2026
PLAN DE LUCHA
Los movimientos sociales en pie de guerra contra el gobierno por el cierre de un plan
Organizaciones de todo el país anunciaron que lanzarán un plan de lucha tras el anuncio de que el programa Volver al Trabajo será dado de baja. Advierten que un millón de personas quedarán sin ingresos.
Organizaciones piqueteras, movimientos sociales, agrupaciones políticas y asociaciones sindicales de todo el país lanzarán un plan de lucha tras el anuncio del gobierno nacional de que dará de baja el plan Volver al Trabajo, con lo cual, según advierten, quedarían sin ingreso casi un millón de personas.
El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello desde el inicio de la gestión de Javier Milei en la presidencia de la Nación, anunció esta semana que en abril ese plan, que resultó de la reconversión del programa Potenciar Trabajo implementado durante el gobierno anterior, quedará extinguido, y será reemplazado por la entrega de vouchers de capacitación.
Con esto, se elimina el pago mensual a más de 950.000 beneficiarios que realizan las más diversas tareas.
No se trata de una fortuna ni mucho menos: el valor de este programa es de $ 78.000 por mes por cada beneficiario, congelado desde el inicio del gobierno libertario. Pero es el único ingreso fijo que tiene una gran cantidad de personas inscriptas.
“Según anunció el Ministerio de Capital Humano por redes sociales, en abril finalizará el programa Volver al Trabajo, afectando a 950 mil trabajadores que realizan tareas esenciales para la reproducción de la vida en los barrios populares desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca”, explican en un comunicado conjunto decenas de organizaciones y movimientos sociales.
“Comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud y educativos y espacios de acompañamiento a personas en situación de consumo son sostenidos con ese salario. Lo mismo ocurre con quienes realizan la producción textil, recicladores, la venta ambulante en el espacio público, la agricultura familiar campesina indígena. En los distritos, tareas municipales como la limpieza de calles y plazas, reparaciones y pequeñas obras de infraestructura se complementan con dicho salario”, puntualiza el texto.
“En el marco del aumento de la pobreza, los despidos en el sector privado, la caída del consumo y la descomposición del gobierno, esta gestión, que se robó la comida de los comedores populares, ahora les saca un ingreso elemental a trabajadores y trabajadoras con alto grado de vulnerabilidad socioeconómica, empujándolos a la indigencia. La eliminación del programa también implica el despido y la afectación de miles de estatales que forman parte de la Secretaría de Empleo y Seguridad Social que desarrollan actividades en todo el país”, advierten las entidades firmantes. “En paralelo, esta medida afectará las economías regionales y comercios de cercanía en los barrios populares, ya que quita de circulación para el consumo interno unos $78 mil millones mensuales, es decir 600 millones de dólares anuales. Es plata que el gobierno saca de la economía real, de los bolsillos y las mesas de las familias, para llevar a cabo un ajuste a medida de lo que exige el FMI.”
Por eso, el jueves próximo habrá una marcha hacia la sede de la Secretaría de Trabajo y allí se anunciará un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei en repudio a esta medida.