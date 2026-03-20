Volver | La Tecla Nacionales 20 de marzo de 2026 PLAN DE LUCHA

Los movimientos sociales en pie de guerra contra el gobierno por el cierre de un plan

Organizaciones de todo el país anunciaron que lanzarán un plan de lucha tras el anuncio de que el programa Volver al Trabajo será dado de baja. Advierten que un millón de personas quedarán sin ingresos.

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