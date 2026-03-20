Volver | La Tecla Legislativo 20 de marzo de 2026 EN VEREMOS

Habrá sesión especial en el Senado, pero se demora la definición de las comisiones

La Cámara alta bonaerense sesionará el jueves, con motivo del Día de la Memoria. No habrá otros temas en la agenda, por lo que seguirá pendiente esta crucial definición. En Diputados, el tema también está por verse.

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