20 de marzo de 2026
EN VEREMOS
Habrá sesión especial en el Senado, pero se demora la definición de las comisiones
La Cámara alta bonaerense sesionará el jueves, con motivo del Día de la Memoria. No habrá otros temas en la agenda, por lo que seguirá pendiente esta crucial definición. En Diputados, el tema también está por verse.
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, convocó a una nueva sesión de la Cámara alta bonaerense para el próximo jueves. Pero no será entonces cuando se resuelva el álgido tema de la composición y presidencia de las comisiones, que desvela a unos cuantos: la sesión especial será exclusivamente para recordar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, a medio siglo de producido, y homenajear la lucha por los derechos humanos, tal como lo hicieron esta semana los diputados.
Los senadores fueron convocados para el jueves 26 de marzo (dos jornadas después del Día de la Memoria) a partir de las 10 de la mañana. Entonces dará comienzo la sesión especial, que probablemente dará lugar a algún cruce entre legisladores peronistas y libertarios, como ocurrió en la Cámara baja cuando desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) se pidió “memoria completa” respecto de los años de la dictadura.
Las comisiones consideradas más importantes en el Senado son la de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, la de Presupuesto e Impuestos y la de Legislación General.
Los senadores Emmanuel González Santalla y Marcelo Feliú, respectivamente, presiden las dos primeras, y es probable que continúen al frente de las mismas; la comisión de Legislación General en la Cámara alta, en tanto, deberá tener un nuevo presidente, ya que Gustavo Soos dejó de formar parte del cuerpo en el recambio de diciembre.
En la Cámara de Diputados también está irresuelto el tema de las comisiones. Los legisladores peronistas Juan Pablo de Jesús y Rubén Eslaiman continuarían presidiendo las de Presupuesto y Legislación General, respectivamente, en tanto que para la de Asuntos Constitucionales y Justicia, que completa la tríada de las “principales”, habrá que buscar a un reemplazante de Susana González, que también finalizó su mandato.