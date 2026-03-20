Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de marzo de 2026 NO PASA UN PSICOTECNICO

Otra vez la Bonaerense en medio de un escándalo con insultos y empujones

Una vez más la fuerza quedó bajo la lupa por un escándalo en Mar del Plata, donde una mujer que fue a realizar una denuncia fue agredida e insultada por un efectivo

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