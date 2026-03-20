Otra vez la Bonaerense en medio de un escándalo con insultos y empujones
Una vez más la fuerza quedó bajo la lupa por un escándalo en Mar del Plata, donde una mujer que fue a realizar una denuncia fue agredida e insultada por un efectivo
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Un nuevo episodio de conducta inapropiada dentro de la Policía Bonaerense terminó con un efectivo desafectado en Mar del Plata, luego de agredir a una mujer que se había acercado a una comisaría para radicar una denuncia. El caso, ocurrido en la seccional 16°, dejó expuesta una reacción desmedida por parte del agente, que no solo se negó a tomar la denuncia sino que avanzó con insultos y agresión física contra la damnificada.
El hecho se produjo el jueves pasado, cuando Teresa Lissalt del Pilar acudió junto a su pareja para denunciar una estafa que afectaba a su comercio. Según relató, un perfil de Facebook ofrecía productos y utilizaba su local como supuesto punto de entrega, generando confusión entre clientes. Pese a la situación, el subteniente que la atendió descartó la existencia de delito y le indicó que debía canalizar el reclamo a través de la red social.
La respuesta provocó la indignación de la mujer, que insistió en radicar la denuncia ante el perjuicio comercial que estaba sufriendo. Lejos de encauzar la situación, el efectivo reaccionó de manera hostil: primero con respuestas despectivas y luego con insultos. La situación escaló cuando la mujer intentó registrar lo ocurrido con su celular y el policía la empujó para expulsarla de la dependencia.
La escena fue parcialmente contenida por el titular de la comisaría, comisario Nicolás Tisera, quien intervino para asistir a la denunciante. Tras la viralización del episodio, Asuntos Internos dispuso la desafectación inmediata del agente mientras avanza el sumario. Desde la fuerza señalaron que no contaba con antecedentes, aunque atribuyeron su reacción a una situación personal reciente, explicación que no atenúa la gravedad de lo ocurrido.
El caso se suma a otros hechos recientes que ponen en cuestión la conducta individual de algunos efectivos. Días atrás, un policía de 22 años fue expulsado tras difundirse un video en el que mantenía relaciones sexuales durante su horario de servicio en Cañuelas.