20 de marzo de 2026
UNA MAS Y VAN
Cierra fábrica única en su tipo y el Gobierno abre importaciones para evitar crisis eléctrica
El cierre de FAPA dejó al país sin producción de aisladores eléctricos y forzó al Gobierno a suspender aranceles por seis meses. Desde el sector alertaron por riesgos de desabastecimiento y demoras en obras, en un contexto de caída productiva y alta dependencia externa.
La salida del mercado de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), única productora nacional de aisladores eléctricos, encendió alarmas en el sector energético y obligó al Gobierno a tomar medidas excepcionales para sostener el abastecimiento.
A través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía, se suspendieron por seis meses los aranceles antidumping vigentes desde 2015, con el objetivo de facilitar la importación de estos insumos estratégicos y evitar interrupciones en la red eléctrica y en obras de infraestructura.
FAPA, con base en Monte Grande (Esteban Echeverría), cubría cerca del 70% del consumo local y su cierre, que incluyó la liquidación de la planta y el remate de maquinaria, dejó al país sin producción propia, generando una dependencia total de proveedores externos.
La decisión oficial respondió también a un reclamo de la industria, que advirtió sobre el riesgo de faltantes y demoras en proyectos energéticos. La Comisión Nacional de Comercio Exterior respaldó la medida al considerar que sostener los aranceles en este contexto podría comprometer la estabilidad del sistema.
Con la flexibilización, empresas del sector podrán importar aisladores —principalmente de hasta 60 kV— desde mercados como China, Brasil y Colombia sin recargos adicionales.
El episodio se inscribe en un escenario más amplio de fragilidad industrial: según la cámara Cadieel, el sector electromecánico registró caídas en la producción durante 2025 y encara 2026 con expectativas moderadas, en un clima de incertidumbre y presión sobre la actividad.