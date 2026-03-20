Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de marzo de 2026 UNA MAS Y VAN

Cierra fábrica única en su tipo y el Gobierno abre importaciones para evitar crisis eléctrica

El cierre de FAPA dejó al país sin producción de aisladores eléctricos y forzó al Gobierno a suspender aranceles por seis meses. Desde el sector alertaron por riesgos de desabastecimiento y demoras en obras, en un contexto de caída productiva y alta dependencia externa.

Compartir