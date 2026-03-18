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18 de marzo de 2026
PARITARIAS

Nuevo intento: la Provincia hizo su oferta y los judiciales la discutirán el viernes

Esta tarde hubo una nueva reunión entre el gobierno de Kicillof y representantes de la AJB. La ausencia de la Corte traba un reclamo del gremio. Pasado mañana habrá asambleas para debatir la propuesta.

Nuevo intento: la Provincia hizo su oferta y los judiciales la discutirán el viernes
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Luego de haber llegado a sendos acuerdos con los gremios docentes, de la administración pública y de médicos, el gobierno de Axel Kicillof busca cerrar las paritarias con los empleados judiciales.

Esta tarde hubo una nueva reunión entre autoridades de la Provincia de Buenos Aires y dirigentes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), en busca de llegar a un entendimiento que equipare la recomposición salarial del sector a la que ya se otorgó al resto de los gremios estatales.

La AJB reclama, además del aumento de sueldos (que alcanza el 9% en abril, al cabo de tres tramos incluyendo un “aumento preventivo” otorgado en febrero ante la falta de consenso), la aplicación de una nueva subcategoría (la E) y la institucionalización de una mesa técnica para la carrera judicial.

Pero esas reivindicaciones no se pudieron tratar: las traba la ausencia de representantes de la Suprema Corte de Justicia provincial en la negociación, denunció el sindicato.

Este viernes, en las veinte departamentales de la AJB de toda la provincia de Buenos Aires, se realizarán asambleas para discutir la propuesta del gobierno de Kicillof y resolver su aceptación o rechazo.
 

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