Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de marzo de 2026 PARITARIAS

Nuevo intento: la Provincia hizo su oferta y los judiciales la discutirán el viernes

Esta tarde hubo una nueva reunión entre el gobierno de Kicillof y representantes de la AJB. La ausencia de la Corte traba un reclamo del gremio. Pasado mañana habrá asambleas para debatir la propuesta.

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